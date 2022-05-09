Так уж сложилась мировая игровая индустрия, что мобильный гейминг в ней начал преобладать в плане выручки для издателей и студий-разработчиков. Стоит ли удивляться тому, что именно в этом направлении активно работают мастодонты данной промышленности? Вот EA сегодня и объявила о работе над новым проектом под названием The Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth.
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Проект создаётся для мобильных устройств и, согласно описанию, будет сочетать в себе элементы RPG и коллекционной карточной игры вкупе с пошаговыми сражениями. Разработчики заранее предупреждают, что игра создаётся именно во вселенной «Властелина колец», то есть, не связана ни с оригинальной кинотрилогией, ни с приквелами, ни с сериалами от сторонних производителей.
На этом детали проекта заканчиваются. Когда состоится релиз, неизвестно, но летом пройдёт ограниченное по времени и аудитории региональное тестирование.