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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер второго сезона Halo Infinite
Он уже доступен как на ПК, так и на Xbox Series X|S.
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Разработчики из 343 Industries совместно с издательством Microsoft опубликовали геймплейный трейлер Halo Infinite, посвящённый старту второго сезона под названием Lone Wolves. Обновление уже доступно на ПК и консолях Xbox.

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Второй сезон Halo Infinite пройдёт в период с 3 мая по 7 ноября. Напомним, возможность кооперативного прохождения основной кампании появится только в конце августа, тогда же авторы игры добавят возможность заново проходить сюжетные задания.

Также во втором сезоне Halo Infinite появились карты Catalyst и Breaker, новый боевой пропуск на 100 этапов и три новых режима (King of the Hill, Land Grab и Last Spartan Standing).Игроки также могут развлечь себя в нескольких новых ивентах, которые будут проходить с 3 мая по 1 августа.

Наконец, версия Halo Infinite для консоли Xbox Series S получила поддержку режима со 120 кадрами/с. Раньше этот режим был доступен только на Xbox Series X.

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Halo Infinite доступна на ПК и консолях Xbox Series X|S. В магазине Steam у неё есть 75 % положительных отзывов на основании более 138 тысяч отзывов.

#microsoft #343 industries #halo infinite
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