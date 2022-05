Он уже доступен как на ПК, так и на Xbox Series X|S.

Разработчики из 343 Industries совместно с издательством Microsoft опубликовали геймплейный трейлер Halo Infinite, посвящённый старту второго сезона под названием Lone Wolves. Обновление уже доступно на ПК и консолях Xbox.

реклама

Второй сезон Halo Infinite пройдёт в период с 3 мая по 7 ноября. Напомним, возможность кооперативного прохождения основной кампании появится только в конце августа, тогда же авторы игры добавят возможность заново проходить сюжетные задания.

Также во втором сезоне Halo Infinite появились карты Catalyst и Breaker, новый боевой пропуск на 100 этапов и три новых режима (King of the Hill, Land Grab и Last Spartan Standing).Игроки также могут развлечь себя в нескольких новых ивентах, которые будут проходить с 3 мая по 1 августа.

Наконец, версия Halo Infinite для консоли Xbox Series S получила поддержку режима со 120 кадрами/с. Раньше этот режим был доступен только на Xbox Series X.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Halo Infinite доступна на ПК и консолях Xbox Series X|S. В магазине Steam у неё есть 75 % положительных отзывов на основании более 138 тысяч отзывов.