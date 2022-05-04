Разработчики из 343 Industries совместно с издательством Microsoft опубликовали геймплейный трейлер Halo Infinite, посвящённый старту второго сезона под названием Lone Wolves. Обновление уже доступно на ПК и консолях Xbox.
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Второй сезон Halo Infinite пройдёт в период с 3 мая по 7 ноября. Напомним, возможность кооперативного прохождения основной кампании появится только в конце августа, тогда же авторы игры добавят возможность заново проходить сюжетные задания.
Также во втором сезоне Halo Infinite появились карты Catalyst и Breaker, новый боевой пропуск на 100 этапов и три новых режима (King of the Hill, Land Grab и Last Spartan Standing).Игроки также могут развлечь себя в нескольких новых ивентах, которые будут проходить с 3 мая по 1 августа.
Наконец, версия Halo Infinite для консоли Xbox Series S получила поддержку режима со 120 кадрами/с. Раньше этот режим был доступен только на Xbox Series X.
Halo Infinite доступна на ПК и консолях Xbox Series X|S. В магазине Steam у неё есть 75 % положительных отзывов на основании более 138 тысяч отзывов.