Вчера компания Embracer Group вновь подтвердила свой статус ненасытного холдинга, прибрав к своим рукам студии Eidos Montreal и Crystal Dynamics. Причём здесь переиздание Perfect Dark, за производство которого отвечает коллектив The Initiative, спросите вы? Ответ весьма прост: The Initiative трудится не в гордом одиночестве, а при поддержке именно Crystal Dynamics. И бросать своих коллег «кристальные» товарищи совершенно точно не собираются даже несмотря на переход под крыло Embracer. О том, что сотрудничество двух компаний продолжится, в своём официальном Twitter сообщила The Initiative.
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Стоит напомнить, что перезапуск Perfect Dark был анонсирован ещё в конце 2020 года, после чего никаких подробностей разработчики из обеих студий с нами так и не поделились. Ходили слухи, что процесс производства игры впал в ступор, но никаких формальных подтверждений им не поступало.
Учитывая, что оригинальная Perfect Dark в своё время была весьма достойным творением игровой промышленности, хотелось бы верить, что перезапуск также не ударит в грязь лицом. Не имеет права.