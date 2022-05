Вот это правильный подход.

Вчера компания Embracer Group вновь подтвердила свой статус ненасытного холдинга, прибрав к своим рукам студии Eidos Montreal и Crystal Dynamics. Причём здесь переиздание Perfect Dark, за производство которого отвечает коллектив The Initiative, спросите вы? Ответ весьма прост: The Initiative трудится не в гордом одиночестве, а при поддержке именно Crystal Dynamics. И бросать своих коллег «кристальные» товарищи совершенно точно не собираются даже несмотря на переход под крыло Embracer. О том, что сотрудничество двух компаний продолжится, в своём официальном Twitter сообщила The Initiative.

реклама

Стоит напомнить, что перезапуск Perfect Dark был анонсирован ещё в конце 2020 года, после чего никаких подробностей разработчики из обеих студий с нами так и не поделились. Ходили слухи, что процесс производства игры впал в ступор, но никаких формальных подтверждений им не поступало.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Учитывая, что оригинальная Perfect Dark в своё время была весьма достойным творением игровой промышленности, хотелось бы верить, что перезапуск также не ударит в грязь лицом. Не имеет права.