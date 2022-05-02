Продолжаем потихоньку разбирать публикацию Square Enix, связанную с передачей студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal под управление ненасытному холдингу Embracer Group. В основном эти детали касаются продаж популярных игр, и нынешняя заметка — не исключение; сегодня Square Enix поведала о том, что общие продажи Deus Ex Human Revolution и Deus Ex Mankind Divided превысили двенадцать миллионов копий.
реклама
Square Enix не стала вдаваться в подробности и объяснять, сколько миллионов копий на какую из этих двух игр приходятся, но рискнём предположить, что за абсолютное большинство из них отвечает именно Human Revolution: «разделённое человечество» слишком сильно провалилось по всем фронтам, чтобы претендовать на роль конкурента своей без преувеличения великой предшественницы.
Вместе с тем издательство сообщило, что число загрузок мобильных игр по Deus Ex, а именно The Fall и GO, достигли двух миллионов, имея при этом оценки сильно выше ожидаемых.