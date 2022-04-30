Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Популярный симулятор выживания The Long Dark будет получать платные дополнения
Лучше поздно, чем никогда. Так, кажется?
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Разработчики симулятора выживания The Long Dark рассказали о запланированном для проекта контенте, выпустив по такому случаю отдельную заметку. Сам материал приурочили к скорой годовщине создания Hinterland Studio, которая была основана почти десять лет назад.

реклама

За прошедшие десять лет авторы проекта провели успешную Kickstarter-кампанию, выпустили The Long Dark в ранний доступ, сделали и выпустили сюжетную кампанию Wintermute, обновили её до издания Redux, перевели «выживастик» в статус полноценного релиза. Позже игра получила ещё три эпизода, а сам режим выживания на регулярной основе получал нужные контентные прибавки. Важно отметить, что игроки, единожды купившие The Long Dark, получали весь этот контент в довесок — то есть, абсолютно бесплатно.

Уже в этом году The Long Dark станет получать платные дополнения, ведь именно об этом просят фанаты. Апдейт, который придётся покупать отдельно, получит режим выживания. Разработчики пока не готовы обнародовать детали, но намекают, что всё будет оформлено с применением механики сезонного пропуска. Покупка последнего обеспечит доступ к платным DLC на протяжении 15-18 месяцев.

В платных дополнениях к The Long Dark будут содержаться новые регионы, испытания, механики и многое другое. Причём, выход бесплатных «обновок» тоже в планах, поэтому игроки, единожды купившие The Long Dark и не желающие больше «донатить» сотрудникам Hinterland, в накладе не останутся (что, согласитесь, странно).

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

В заметке по планам развития игры разработчики напомнили, что релиз финального эпизода Wintermute должен состояться только в 2023 году.

#the long dark #hinterland studio
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вышел Fury, Then Silence — четвёртый эпизод «выживастика» The Long Dark
«Выживастик» The Long Dark получил очередное обновление, а его авторы рассказали о планах на будущий год
Четвёртый эпизод The Long Dark получил точную дату релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
17
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
9

Сейчас обсуждают

Ecowar
21:39
Каждого майнера швабрировать.Запретить пользоваться интернетом,конфисковать всё имущество и заставить крутить педали на динамомашине,возвращая наворованное электричество.
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
Beriya
21:26
Завафленная нищета, ты лучше свою задpoту покажи
За первый квартал поставки смартфонов сократились на 11%: у китайцев проблем еще больше
Beriya
21:24
Деградот завафленный, до тебя не доходит, что твоя шенездохлия сейчас заканчивает как Германия в 45-м?
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
Saint-14
21:22
Поскольку в России много работающих бедных, это точно
За первый квартал поставки смартфонов сократились на 11%: у китайцев проблем еще больше
saf-saf
21:20
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Saint-14
21:19
всегда есть, иначе как нацистская Германия можно закончить
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
GrozaX
21:17
А как по мне россияне очень любят Xiaomi
За первый квартал поставки смартфонов сократились на 11%: у китайцев проблем еще больше
A_K_
21:13
Если только цена не в 4 раза.
Вычислительная производительность графического процессора AMD Navi 31 может достигнуть 92 Тфлопс
Фыва
21:12
компьютерщики тупые, но не все
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
Saint-14
21:11
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем