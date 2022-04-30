Лучше поздно, чем никогда. Так, кажется?

Разработчики симулятора выживания The Long Dark рассказали о запланированном для проекта контенте, выпустив по такому случаю отдельную заметку. Сам материал приурочили к скорой годовщине создания Hinterland Studio, которая была основана почти десять лет назад.

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За прошедшие десять лет авторы проекта провели успешную Kickstarter-кампанию, выпустили The Long Dark в ранний доступ, сделали и выпустили сюжетную кампанию Wintermute, обновили её до издания Redux, перевели «выживастик» в статус полноценного релиза. Позже игра получила ещё три эпизода, а сам режим выживания на регулярной основе получал нужные контентные прибавки. Важно отметить, что игроки, единожды купившие The Long Dark, получали весь этот контент в довесок — то есть, абсолютно бесплатно.

Уже в этом году The Long Dark станет получать платные дополнения, ведь именно об этом просят фанаты. Апдейт, который придётся покупать отдельно, получит режим выживания. Разработчики пока не готовы обнародовать детали, но намекают, что всё будет оформлено с применением механики сезонного пропуска. Покупка последнего обеспечит доступ к платным DLC на протяжении 15-18 месяцев.

В платных дополнениях к The Long Dark будут содержаться новые регионы, испытания, механики и многое другое. Причём, выход бесплатных «обновок» тоже в планах, поэтому игроки, единожды купившие The Long Dark и не желающие больше «донатить» сотрудникам Hinterland, в накладе не останутся (что, согласитесь, странно).

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В заметке по планам развития игры разработчики напомнили, что релиз финального эпизода Wintermute должен состояться только в 2023 году.