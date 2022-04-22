Существует во вселенной Borderlands одна замечательная игра, которая носит название Tales from the Borderlands. В своё время она обрела массу поклонников и, как ни странно, именно благодаря ей многие игроки вообще узнали о существовании данной франшизы и впоследствии принялись проходить оригинальные проекты. В связи с этим весьма приятно, хоть и неожиданно, что буквально только что от компании Gearbox Software поступила информация о работе над продолжением Tales from the Borderlands.
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Проект собираются полноценно анонсировать летом, а выпустить — до конца текущего календарного года. Подробностей пока нет, поэтому ждём июня—августа.
Стоит отметить, что несмотря на тёплые отзывы со стороны игроков, продажи Tales from the Borderlands оставили желать лучшего. От этого сегодняшнее известие выглядит ещё более светлым и радостным.