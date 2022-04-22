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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gearbox трудится над новой Tales from the Borderlands, релиз должен состояться в этом году
Telltale не в деле, но вряд ли это ослабит проект.
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Существует во вселенной Borderlands одна замечательная игра, которая носит название Tales from the Borderlands. В своё время она обрела массу поклонников и, как ни странно, именно благодаря ей многие игроки вообще узнали о существовании данной франшизы и впоследствии принялись проходить оригинальные проекты. В связи с этим весьма приятно, хоть и неожиданно, что буквально только что от компании Gearbox Software поступила информация о работе над продолжением Tales from the Borderlands.

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Проект собираются полноценно анонсировать летом, а выпустить — до конца текущего календарного года. Подробностей пока нет, поэтому ждём июня—августа.

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Стоит отметить, что несмотря на тёплые отзывы со стороны игроков, продажи Tales from the Borderlands оставили желать лучшего. От этого сегодняшнее известие выглядит ещё более светлым и радостным.

#2k games #gearbox software #tales from the borderlands
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