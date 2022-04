Telltale не в деле, но вряд ли это ослабит проект.

Существует во вселенной Borderlands одна замечательная игра, которая носит название Tales from the Borderlands. В своё время она обрела массу поклонников и, как ни странно, именно благодаря ей многие игроки вообще узнали о существовании данной франшизы и впоследствии принялись проходить оригинальные проекты. В связи с этим весьма приятно, хоть и неожиданно, что буквально только что от компании Gearbox Software поступила информация о работе над продолжением Tales from the Borderlands.

реклама

Проект собираются полноценно анонсировать летом, а выпустить — до конца текущего календарного года. Подробностей пока нет, поэтому ждём июня—августа.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Стоит отметить, что несмотря на тёплые отзывы со стороны игроков, продажи Tales from the Borderlands оставили желать лучшего. От этого сегодняшнее известие выглядит ещё более светлым и радостным.