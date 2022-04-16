По крайней мере, такой вывод следует из прогнозов выручки компании.

В крупных компаниях принято иметь отдел аналитиков, занимающихся прогнозами на относительно обозримую перспективу. У приземлённых компаний эта обозримая перспектива рассчитывается на год—два, и приятно осознавать, что Blizzard всё-таки живёт в реальном мире, поскольку прогноз её штатных аналитиков забегает вперёд лишь на два года.

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Но главное не в самом прогнозе, а в его деталях. Так, Blizzard рассчитывает, что по итогам 2023 календарного года её выручка составит $3,75 млрд, а по итогам 2024-го — почти $4 млрд. Для сравнения, в текущем календарном году выручка компании, по прогнозам, составит чуть больше двух миллиардов долларов.

Что нам транслирует эта статистика? На самом деле, довольно простую вещь: на следующий год Blizzard планирует релиз некоего масштабного и очень ожидаемого проекта. Таковыми вполне могут стать Diablo IV или Overwatch 2, релизы которых ранее были отложены на неопределённый срок. И если Overwatch 2 трудно назвать крупным и ожидаемым проектом, то вот Diablo IV, бесспорно, попадает в эту классификацию.

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Также, судя по интересным намёкам руководителя Blizzard Майка Ибарры, в стенах компании идёт работа над новой игрой во франшизе StarCraft. Не исключено, что она также входит в планы к выпуску в 2023—2024 годах. Вместе с тем важно помнить, что сейчас Blizzard также работает над «выживалкой» в совершенно новой вселенной. Является ли данный проект представителем той когорты игр, которые обеспечат Blizzard миллиардную выручку, сказать пока сложно, поскольку никакой информацией об этом «выживаче» мы не располагаем.