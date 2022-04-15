Но пока неясно, в каком виде, когда и в каком вообще жанре.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

С момента релиза StarCraft II прошло уже без малого 12 лет, а с момента выхода последнего сюжетного дополнения для неё — порядка 6,5 лет. Огромный промежуток времени, за который вполне можно смастерить новую игру в этой легендарной серии. Что ж, возможно, мечты геймеров не так далеки от реального положения дел в Blizzard: сегодня глава компании Майк Ибарра опубликовал в своём Twitter недвусмысленную картинку с героем StarCraft II со словами «Жизнь за Айур», которые обычно произносят отважные протоссы перед отправкой на передовую.

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Строго говоря, данная публикация — единственная «зацепка», намекающая на то, что франшизу ждёт нечто большее, чем жалкое существование в рамках сетевого компонента StarCraft II, для которого выходят только балансирующие обновления, и то — с частотой, требующей многократного увеличения.

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Не исключено, что новая игра серии, если она действительно существует, будет относиться к жанру шутеров. Ещё пару лет назад журналисты сообщали, что боевик по мотивам StarCraft был убран Blizzard «в стол» до лучших времён.