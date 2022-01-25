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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard сообщила о работе над игрой-«выживалкой» в новой вселенной
Подробностей, правда, ноль без палочки.
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В минувшую пятницу новый руководитель Blizzard Entertainment пообещал, что на этой неделе нас ждут важные новости касательно будущего компании. По всей видимости, своё будущее Blizzard видит в создании проектов в новых франшизах: по крайней мере, о начале разработки именно такого проекта сегодня сообщила знаменитая студия.

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Новой игрой Blizzard станет симулятор выживания в новой, «совершенно неизведанной вселенной», где игроков ждут безграничные возможности и море приключений. Создаётся проект для персональных компьютеров и консолей.

На этом все подробности новинки пока заканчиваются. Очевидно, кроме небольшого концепт-арта, из которого дотошные геймеры наверняка сумеют сделать массу занимательных, но не обязательно верных выводов, никакого контента по данному проекту у Blizzard пока нет. Данная теория подтверждается и тем фактом, что Blizzard ищет новых специалистов: художников, дизайнеров уровней, программистов и представителей прочих ключевых профессий.

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