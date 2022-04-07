Пойдём дальше: скорее всего, S.T.A.L.K.E.R. 2 оставят без S.T.A.L.K.E.R. 2.

Несмотря на объективно трудные условия, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 время от времени продолжают делиться подробностями о своём проекте. Так, в Discord-канале игры разработчики сообщили, что её главный герой будет предустановленным — поменять его внешность, как это можно делать в ролевых играх, не разрешат. Речь, правда, шла о режиме одиночной кампании — в сетевом режиме, скорее всего, какая-никакая кастомизация внешности персонажа представлена всё же будет.

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Отметим, что на сегодняшний день разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 отодвинута студией GSC Game World на второй план, а сам коллектив, согласно слухам, эвакуируется в Чехию, где планирует продолжить работу. Хотя в текущих условиях это выглядит фантастически, но GSC пока не сообщает о переносе даты выхода проекта с 8 декабря на неопределённый срок.

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Как бы то ни было, GSC Game World позволила себе обидеть российских геймеров, заявив о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в России продаваться не будет ни в каком виде. Даже если это решение в итоге будет изменено, вряд ли россияне простят ребятам из GSC такую истерику: главный рынок сбыта товаров студии может быть потерян навсегда.