Пока некоторые наши незваные помощники из смежного нередакционного раздела «постят» материалы многодневной давности, которые, причём, уже затрагивались редакцией сайта, в мире видеоигр происходят действительно свежие события. Так, например, украинская студия GSC Game World, которую известные события затронули до такой степени, что руководство компании даже закатило истерику с прекращением продаж в своём единственном актуальном регионе, сегодня довольно прозрачно намекнула на то, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не откладывается.
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Как написал представитель студии, отвечая на соответствующий вопрос в официальном Discord-канале игры, компания обязательно сообщит игрокам об изменениях в дате релиза. Иными словами, перенос релиза может состояться, но на текущий день этого не произошло.
Но наверняка произойдёт, и на то есть несколько причин. Во-первых, известные события, начавшиеся в конце февраля, в результате которых GSC Game World официально сообщила, что производство S.T.A.L.K.E.R. 2 отошло на второй план. Во-вторых, мы и так не видели ни каких-либо внятных подробностей проекта, ни записей игрового процесса, что невольно приводит к мысли о том, что процесс производства игры пока находится на слишком далёкой от релиза стадии.