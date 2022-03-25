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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
Назло маме отморожу уши. Печально.
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Некоторое время назад компания «М.Видео» на фоне закатанной GSC Game World истерики с отменой предварительных заказов S.T.A.L.K.E.R. 2 в России и постановкой геймеров перед тем фактом, что деньги за физические копии им придётся возвращать самостоятельно у тех сетей, где они их покупали, сообщила, что постарается разрешить данную проблему.

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Сегодня, к сожалению, стало очевидно, что GSC Game World недоговороспособна: игровое подразделение «М.Видео» опубликовало на своей VK-странице пост, в котором рассказала, что поставок S.T.A.L.K.E.R. 2 в Россию не будет, «и это уже окончательное решение разработчика». Предзаказы можно отменить вручную; тем, кто этого не сделают, предзаказы будут отменены автоматически с полным возвратом средств.

К сожалению для GSC Game World, российский рынок был основным для её продукции: на Западе о «Казаках» и «Сталкере» если и слышали, то вскользь, и в основном только профессиональные рецензенты. Как компания будет возмещать упущенную выгоду, непонятно. Впрочем, у GSC Game World сейчас, по понятным причинам, есть более приоритетные задачи. Выйдет ли S.T.A.L.K.E.R. 2 в этом году (и выйдет ли вообще), сейчас отнюдь не праздный вопрос.

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Вместе с тем «М.Видео» сообщила, что в России не стоит ожидать Ghostwire Tokyo и Tiny Tina’s Wonderlands.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
9
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Rey.B.
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DANYNAFIG
21:06
Теперь это будет русофобская поебень для салорейха :D
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
OverDoz
21:04
бред несешь мы туда всей патей ушли тоже. На подписку, там доната нет. У меня подписка вов еще активна и есть пару жетонов, но активировать не буду, даже в выходной пати уже тяжело ищется в лфр/лфг, ...
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Sheshenbek
21:02
Понятия не имею почему все *дрочат* на этот stalker, мне даже первая часть не зашла, минут 15 побегал и удалил, тупая тряска камеры .. что голова за компом начинает кружится через 10 минут.Да и вообще...
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
speredon
21:01
пусть пиндосам продают)
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
Rey.B.
21:01
Только дураки верят заверениям пропагандонов.... К слову, куда делись посты "а в нашей деревне от ковида все бабки поумирали"? - Вопрос чисто риторический. У кремлеботов сейчас другие задачи.
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maximus6546
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