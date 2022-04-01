Критики тем временем выставили оценки гораздо ниже.

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Вчера вечером состоялся релиз нестандартного вестерна Weird West. Первые обозреватели раскритиковали проект за слабую геймплейную составляющую и невразумительный сюжет, но похвалили за детально проработанный мир. Оценки от профессионалов в целом оказались ниже ожидаемых, но вот простым игрокам новинка, как говорится, «зашла».

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На момент публикации данной заметки средняя пользовательская оценка Weird West в Steam составляла 88 %, что близко к «пятёрке с плюсом». Как уточняют игроки, разработчикам из WolfEye Studios удалось создать интересный фэнтезийный мир в сетинге Дикого Запада. Отдельные пользователи даже сравнивают местный геймплей с первыми, классическими частями серии Fallout. Отмечается богатый на события мир, достойная ролевая составляющая и действительно работающая цепочка «решение—последствие».

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Имеются нарекания в плане оптимизации проекта, а также откровенную нехватку кооперативного режима прохождения. По словам геймеров, авторам Weird West удалось сделать достаточно интересный и увлекательный игровой мир, в котором хотелось бы побегать вместе с друзьями. Что ж, возможно, в одном из будущих обновлений этот вопрос будет решён.