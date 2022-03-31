Вроде бы неплохо, но самые главные элементы игры — слабенькие.

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Буквально только что состоялся официальный релиз нестандартного вестерна Weird West. Игру уже при желании можно приобрести (издательство Devolver Digital истерики не закатывает и продолжает работать на российском рынке), однако прежде чем принять такое решение, всё же всегда рекомендуется ознакомиться с первыми обзорами проекта.

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А эти обзоры пока оптимизма не вызывают. Согласно первым публикациям от профессиональных (и считающих себя таковыми) рецензентов, Weird West показала себя средненькой игрой с весьма слабым сюжетом и повествованием, унылым игровым процессом, но при всём этом со вполне атмосферным и правдоподобным миром.

Средняя оценка Weird West на агрегаторе Metacritic на момент публикации данной заметки составляла 74 балла из 100 возможных. Агрегатор OpenCritic поделился другой статистикой: лишь две трети рецензентов порекомендовали своим читателям тратить время на Weird West.

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На текущий момент всё достаточно печально, однако справедливо будет дождаться оценок от конечных пользователей. История игровой индустрии помнит случаи, когда игроки очень тепло принимали проекты, утопленные обозревателями в грязи.