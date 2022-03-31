Буквально только что состоялся официальный релиз нестандартного вестерна Weird West. Игру уже при желании можно приобрести (издательство Devolver Digital истерики не закатывает и продолжает работать на российском рынке), однако прежде чем принять такое решение, всё же всегда рекомендуется ознакомиться с первыми обзорами проекта.
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А эти обзоры пока оптимизма не вызывают. Согласно первым публикациям от профессиональных (и считающих себя таковыми) рецензентов, Weird West показала себя средненькой игрой с весьма слабым сюжетом и повествованием, унылым игровым процессом, но при всём этом со вполне атмосферным и правдоподобным миром.
Средняя оценка Weird West на агрегаторе Metacritic на момент публикации данной заметки составляла 74 балла из 100 возможных. Агрегатор OpenCritic поделился другой статистикой: лишь две трети рецензентов порекомендовали своим читателям тратить время на Weird West.
На текущий момент всё достаточно печально, однако справедливо будет дождаться оценок от конечных пользователей. История игровой индустрии помнит случаи, когда игроки очень тепло принимали проекты, утопленные обозревателями в грязи.