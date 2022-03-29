Это лучше, чем блокировать. Хотя, всё это похоже на подведение к неизбежному решению.

С конца февраля — после начала известных событий — на просторах принадлежащего Google видеохостинга YouTube стали происходить действия, которые не укладываются в рамки не просто поддержания свободы слова и печати, но и морали и информационного нейтралитета. Открытая публикация рекламы с призывами к экстремистским действиям, притеснения российских СМИ и российских блогеров, неуклонное продавливание одной установленной повестки. Роскомнадзор уже неоднократно обращался в Google с требованиями одуматься, но, очевидно, безрезультатно.

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Сегодня ведомство сообщило о переходе к следующему шагу в отношении Google. Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американского ИТ-гиганта «два административных протокола по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России».

По словам ведомства, YouTube «стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России», распространяя «лживый контент», содержащий недостоверную информацию о ходе боевых действий.

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Если Google откажется удалять запрещённую в России информацию со своего видеохостинга, то по вышеуказанной статье КоАП РФ компании грозит штраф в размере до восьми миллионов рублей. Если Google повторно совершит правонарушение по данной статье, то размер штрафа может быть увеличен до 20 % годовой выручки компании.