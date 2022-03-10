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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube полностью приостановил монетизацию в России
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Издание «РБК» сообщает, что YouTube полностью запретил авторам видео монетизацию для российской аудитории. Ранее платформа временно отключила показ рекламы российским зрителям, часть дохода с которой направлялась авторам роликов.

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То есть, YouTube полностью приостановил все функции монетизации YouTube для российских пользователей, к которым следует отнести подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и даже «мерч». Авторы роликов из России уже полуичли соответствующее уведомление.

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Напомним, в начале марта видеохостинг Google временно отключил показ рекламы российским пользователям, сославшись на геополитическую обстановку. Реклама также пропала и в поисковике Google.

#google #youtube
2
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Лебедь черный
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Да да, курс $ тоже фейк. Вам просто промыли мозги. Курс 72/$ по телевизору сказали. https://i.c97.org/ai/458437/aux-head-1646913589-20220410_sbity_360.jpg
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Felsher03
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