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Издание «РБК» сообщает, что YouTube полностью запретил авторам видео монетизацию для российской аудитории. Ранее платформа временно отключила показ рекламы российским зрителям, часть дохода с которой направлялась авторам роликов.

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То есть, YouTube полностью приостановил все функции монетизации YouTube для российских пользователей, к которым следует отнести подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и даже «мерч». Авторы роликов из России уже полуичли соответствующее уведомление.

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Напомним, в начале марта видеохостинг Google временно отключил показ рекламы российским пользователям, сославшись на геополитическую обстановку. Реклама также пропала и в поисковике Google.