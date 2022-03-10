Издание «РБК» сообщает, что YouTube полностью запретил авторам видео монетизацию для российской аудитории. Ранее платформа временно отключила показ рекламы российским зрителям, часть дохода с которой направлялась авторам роликов.
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То есть, YouTube полностью приостановил все функции монетизации YouTube для российских пользователей, к которым следует отнести подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и даже «мерч». Авторы роликов из России уже полуичли соответствующее уведомление.
Напомним, в начале марта видеохостинг Google временно отключил показ рекламы российским пользователям, сославшись на геополитическую обстановку. Реклама также пропала и в поисковике Google.