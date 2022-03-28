Ещё когда Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской организацией, прокуратура уточнила, что россияне могут не беспокоиться и продолжать пользоваться принадлежащими ей социальными сетями Instagram* и Facebook*, поскольку вся ответственность за действия компании лежит только на её руководстве, коим простые пользователи в принципе не являются. Информация добралась не до всех, поэтому сегодня, как передаёт Lenta.ru, на этот счёт было опубликовано дополнительное пояснение.
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Так, мотивировочная часть решения Тверского суда гласит, что россиянам разрешается пользоваться Instagram* и Facebook* в законных целях.
«Меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — уточняется в документе.
Напоминаем, что скандал вокруг Meta Platforms* начался в этом месяце после того, как руководство компании разрешило разводить русофобию на принадлежащих ей платформах. В частности, в Facebook* даже были разрешены призывы к физической расправе над российскими военнослужащими и даже над российским президентом. Прокуратура быстро отреагировала на эти проявления экстремизма и подала соответствующее заявление в суд. И Facebook*, и Instagram* заблокированы на территории России. Естественно, пользователи могут продолжать работать в этих соцсетях через VPN; правда, вряд ли это будет продолжаться долго: Роскомнадзор выявляет популярные VPN-сервисы и ограничивает к ним доступ.
* — компания Meta признана в России экстремистской организацией, коммерческая деятельность которой в стране теперь запрещена. Работа в России социальных сетей Instagram и Facebook, через которые осуществлялся экстремизм, запрещена.