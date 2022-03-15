А то, ишь, слишком продвинутые пользователи стали: блокировки обходят.

Как вы все хорошо знаете, в России последнее время за отказ сотрудничать с властями в ускоренном темпе блокируют находящиеся вне российской юрисдикции социальные сети, включая Facebook, Twitter и Instagram. Причины разные: притеснение отечественных СМИ, поощрение распространения фейков, экстремистские призывы. Как блокировка иностранных площадок для российских пользователей будет способствовать уменьшению количества на них противоправного контента, неясно, но имеем, что имеем.

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Тем не менее, продвинутые пользователи, которых с каждым днём становится всё больше, всё чаще начинают использовать VPN-сервисы для обхода блокировок. Роскомнадзор борется и с этим явлением, блокируя популярные VPN-сервисы. На сегодняшний день, по словам председателя Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, их заблокировано уже около двадцати. По словам Хинштейна, данная задача непростая, но она выполняется и будет продолжена.

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По статистике мониторинговой фирмы Top10VPN, спрос на VPN-сервисы в России взлетел почти в 22 раза по сравнению с февралём прошлого года.