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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Blizzard готовит к выпуску для World of Warcraft Classic дополнение Wrath of the Lich King
И нет предела беспределу.
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Как вы все хорошо знаете, в современной игровой индустрии модно продавать одну и ту же игру по два, три, а в особо запущенных случаях — по четыре раза. Дальше многих в этом направлении ушла Blizzard, которая не просто выпустила World of Warcraft Classic специально для тех, кто хотели «вернуть свой 2007-й», но и решила повторить то же самое и с контентными дополнениями для своей MMORPG.

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Сегодня пользователи Reddit стали сообщать, что Blizzard начала рассылать им на электронные почтовые ящики опрос, одним из пунктов в котором значится «Насколько вероятно, что вы сыграли бы в Classic-версию World of Warcraft Wrath of the Lich King?». Подобные опросы зачастую свидетельствуют как минимум о подготовке контента к запуску, дабы оценить общественное мнение и не нарваться на гнев уже не Короля-лича, а на гнев геймеров, что гораздо страшнее.

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Стоит отметить, что для пользователей Reddit (как и для всех остальных геймеров) данное известие не стало сюрпризом: то, что Blizzard по второму кругу продаст дополнения к WoW, стало очевидно ещё после анонса аддона Burning Crusade Classic. По мнению игроков, на этом Blizzard не остановится и выпустит ещё как минимум Classic-версии Mists of Pandaria и Legion как одни из самых популярных и успешных аддонов в истории World of Warcraft.

#blizzard #world of warcraft #world of warcraft classic
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