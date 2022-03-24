Очевидно, правильно сделали.

Полторы недели назад до прилавков на консолях PlayStation 5 и Xbox Series добралась улучшенная с учётом возросших технических возможностей современных консолей версия Grand Theft Auto V. Естественно, бесплатно предоставлять улучшенную версию всем желающим, как это делают уважающие себя и свои аудитории компании, Rockstar не стала, поэтому игрокам пришлось дополнительно раскошелиться. И, что самое неприятное, геймеры не поняли, за что с них затребовали деньги, и принялись бомбардировать рейтинг «новинки» на Metacritic.

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По словам игроков, совершенно непонятно, за что здесь платить: с визуальной точки зрения изменения ничтожны и практически неразличимы, особенно, если не заниматься покадровым сравнением, как любят делать многие рецензенты. Безусловно, работа игры при шестидесяти кадрах в секунду — важный момент, однако во всём остальном большинство игроков не увидели разницы.

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На текущий момент средний пользовательский рейтинг «некстгенных» версий Grand Theft Auto V на Metacritic составляет всего 2,3 балла из 10 возможных. Для простого обывателя это яркий сигнал к действию; вернее, к бездействию и отказу от ещё теплившихся в мыслях планов по приобретению продукта.