По предельно понятным причинам.

Хорошо известная на постсоветском пространстве украинская студия GSC Game World наиболее остро отреагировала на начавшиеся в конце февраля события. Компания, даже прекрасно понимая тот факт, что основным рынком сбыта её продукции является Россия, добровольно себя от него отрезала и объявила о полном прекращении предварительных продаж S.T.A.L.K.E.R. 2.

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На этом, к сожалению для GSC Game World, дело не закончилось: руководство компании стало призывать к действиям, которые можно истолковать как экстремистские, в результате чего геймеры пожаловались на студию в Роскомнадзор. И вот, сегодня официальный сайт GSC Game World был обнаружен в реестре запрещённых ресурсов. Доступ к сайту заблокирован по решению Генеральной Прокуратуры.

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Стоит отметить, что вследствие известных событий разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 у GSC Game World отошла далеко на второй план, но пока не отменяется. Чтобы продолжить работу, многие сотрудники студии перебираются в Чехию, однако пока неясно, насколько сильно нынешние события повлияют на сроки сдачи проекта. Не исключено, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в этом году не выйдет.