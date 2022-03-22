Отдельные инсайдеры стали раскрывать информацию о том, что разработчики экшена S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют переехать в Чехию. Пока речь идёт только о части сотрудников, а о самом факте возможного переезда сообщил чешский инсайдер и ведущий YouTube-канала RetroNation Павел Добровский в своём Twitter. Он утверждает, что GSC собирается перевести в Чехию студию, но в какую именно — пока не понятно.
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Позже похожую информацию подтвердили источники портала Vortex. Так, Павел Барак, председатель Ассоциации игровых разработчиков Чехии, дал понять, что прямо сейчас GSC ведёт с его организацией переговоры по поводу релокации, но окончательное решение будет принято позже.
Когда именно состоится переезд, сколько сотрудников удастся перевести и смогут ли все лица мужского пола без проблем покинуть Украину — пока не совсем понятно.
Напомним, 2 марта представители GSC Game World объявили о том, что производство S.T.A.L.K.E.R. 2 приостановлено на неопределённый срок.