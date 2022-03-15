Неделю назад все игры производства украинской студии GSC Game World исчезли из продажи в Steam. Около часа назад представители студии прояснили, как будут обстоять дела с предзаказами S.T.A.L.K.E.R. 2. Если коротко, то всё безрадостно: ранее оформленные предзаказы на цифровые издания игры сохранятся, последующие уже не принимаются и приниматься не будут.
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Что касается физических изданий, то их россияне не получат даже если уже оформили на них предзаказ; чтобы вернуть деньги, необходимо обратиться в магазины, где вы оформляли предварительный заказ.
Как следует из публикации разработчиков, после того, что произошло, морально они не в состоянии продавать свои игры в России. Почему из-за этого лишние телодвижения должны совершать простые российские игроки, неясно. Равно как неясно и то, кем и как GSC Game World планирует заместить российский рынок, который является главным для её продукции.
Что же до S.T.A.L.K.E.R. 2, то ввиду известных событий разработка игры отошла на второй план. Будет ли она доведена до финала, и если будет, то когда — всё это вопросы, ответы на которые разработчикам нам ещё предстоит дать в будущем.