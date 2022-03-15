Читать соответствующий пост студии-разработчика — приятного мало.

Неделю назад все игры производства украинской студии GSC Game World исчезли из продажи в Steam. Около часа назад представители студии прояснили, как будут обстоять дела с предзаказами S.T.A.L.K.E.R. 2. Если коротко, то всё безрадостно: ранее оформленные предзаказы на цифровые издания игры сохранятся, последующие уже не принимаются и приниматься не будут.

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Что касается физических изданий, то их россияне не получат даже если уже оформили на них предзаказ; чтобы вернуть деньги, необходимо обратиться в магазины, где вы оформляли предварительный заказ.

Как следует из публикации разработчиков, после того, что произошло, морально они не в состоянии продавать свои игры в России. Почему из-за этого лишние телодвижения должны совершать простые российские игроки, неясно. Равно как неясно и то, кем и как GSC Game World планирует заместить российский рынок, который является главным для её продукции.

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Что же до S.T.A.L.K.E.R. 2, то ввиду известных событий разработка игры отошла на второй план. Будет ли она доведена до финала, и если будет, то когда — всё это вопросы, ответы на которые разработчикам нам ещё предстоит дать в будущем.