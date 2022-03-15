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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
Читать соответствующий пост студии-разработчика — приятного мало.
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Неделю назад все игры производства украинской студии GSC Game World исчезли из продажи в Steam. Около часа назад представители студии прояснили, как будут обстоять дела с предзаказами S.T.A.L.K.E.R. 2. Если коротко, то всё безрадостно: ранее оформленные предзаказы на цифровые издания игры сохранятся, последующие уже не принимаются и приниматься не будут.

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Что касается физических изданий, то их россияне не получат даже если уже оформили на них предзаказ; чтобы вернуть деньги, необходимо обратиться в магазины, где вы оформляли предварительный заказ.

Как следует из публикации разработчиков, после того, что произошло, морально они не в состоянии продавать свои игры в России. Почему из-за этого лишние телодвижения должны совершать простые российские игроки, неясно. Равно как неясно и то, кем и как GSC Game World планирует заместить российский рынок, который является главным для её продукции.

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Что же до S.T.A.L.K.E.R. 2, то ввиду известных событий разработка игры отошла на второй план. Будет ли она доведена до финала, и если будет, то когда — всё это вопросы, ответы на которые разработчикам нам ещё предстоит дать в будущем.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2
6
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Alex23
00:40
Весь мир до этого и не знал что такое Украина, где эта Украина на карте, ее до сих пор путают с Уханью, жителей с иранцами😂 Там кто-то знает про Югославию? Абхазию? Карабах? Вот именно, пройдет месяц...
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
acidist
00:39
Так я и говорю, что пока дегенераты не решатся отключить физически магистральные каналы, жить будет можно. А судя по психопатии этих дегенератов, такое может случиться рано или поздно. Еще раз для пат...
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
Voldemaar
00:38
Сделают белый список и ходить будем только туда. Гы. Не заблочат, как же.
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
Полный пинцет
00:37
Ты был в асашай?
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
Simon Crebbs
00:37
Кремлеботы всплыли, как говно в протекающей канализации..... Теперь будет вонять тут....
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
Chingizid
00:37
Ну и на территории Украины значит продаваться игра тоже не может, Малороссия неотъемлемая часть России ведь там корень Русского народа.
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
Полный пинцет
00:36
Тебя заставят работать, прикинь? Как хорошо то )
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
N1ghtwish
00:36
Как всегда задам самый главный вопрос, зачем нужен яндекс, если есть гугл?
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xenomorph1024
00:35
стремление жить в гавне - это у ваты в генах зашито ))
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
Simon Crebbs
00:34
Клоуны из GSC Game World радостно потирают руки в предвкушении огромных продаж СТАЛКЕРа на западе.... А то как же! Весь мир ведь на стороне Украины (как им кажется)! Теперь каждый европеец и американе...
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
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