Справедливо назвав их лицемерами и напомнив, что игры должны быть вне политики.

Спорт, игры, отношения между людьми — всё это должно оставаться вне политики, на чьей стороне бы вы не выступали и насколько нейтральным бы не пытались казаться. Это элементарное правило морали и банальной логики. К сожалению, как мы видим по ситуации в мире за последнюю неделю, нормы морали попираются; не стали исключением и видеоигры от, надеемся, пока что единичных разработчиков. Так, сегодня польская компания CD Projekt, выразив солидарность с гражданами Украины, объявила о снятии с продажи в России и Республике Беларусь всех своих игр и вдогонку закрыла в указанных странах все покупки в сервисе GOG.

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Решение сомнительное, поскольку к ускорению мирного урегулирования конфликта данные действия никоим образом не приведут, а вот народ обозлят. Причём, злость будет направлена именно в адрес таких компаний. Что, как и следовало ожидать, и произошло. Вскоре после объявления «санкций» российские и белорусские геймеры начали массово оставлять негативные отзывы.

Как пишут игроки, сначала они защищали CD Projekt и CD Projekt RED после провального релиза Cyberpunk 2077, а теперь в ответ получают «санкции». Другие напоминают, что игры должны быть вне политики и объединять людей, а не разделять их, третьи, что лицемерить и «пиариться» на горе народов — это как минимум аморально.

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На текущий момент увидеть страницы игр CD Projekt RED в Steam без помощи VPN нельзя.