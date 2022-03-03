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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Справедливо назвав их лицемерами и напомнив, что игры должны быть вне политики.
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Спорт, игры, отношения между людьми — всё это должно оставаться вне политики, на чьей стороне бы вы не выступали и насколько нейтральным бы не пытались казаться. Это элементарное правило морали и банальной логики. К сожалению, как мы видим по ситуации в мире за последнюю неделю, нормы морали попираются; не стали исключением и видеоигры от, надеемся, пока что единичных разработчиков. Так, сегодня польская компания CD Projekt, выразив солидарность с гражданами Украины, объявила о снятии с продажи в России и Республике Беларусь всех своих игр и вдогонку закрыла в указанных странах все покупки в сервисе GOG.

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Решение сомнительное, поскольку к ускорению мирного урегулирования конфликта данные действия никоим образом не приведут, а вот народ обозлят. Причём, злость будет направлена именно в адрес таких компаний. Что, как и следовало ожидать, и произошло. Вскоре после объявления «санкций» российские и белорусские геймеры начали массово оставлять негативные отзывы.

Как пишут игроки, сначала они защищали CD Projekt и CD Projekt RED после провального релиза Cyberpunk 2077, а теперь в ответ получают «санкции». Другие напоминают, что игры должны быть вне политики и объединять людей, а не разделять их, третьи, что лицемерить и «пиариться» на горе народов — это как минимум аморально.

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На текущий момент увидеть страницы игр CD Projekt RED в Steam без помощи VPN нельзя.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cd projekt #the witcher 3 wild hunt
14
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CrtkR
23:20
Было бы функциональнее, если бы кнопка на время звонка отключала бы не только микрофон, но и динамик/наушники для повышения конфиденциальности переговоров.
Депутат Госдумы представила замену iPhone – отечественный AYYA T1 за 15 тысяч рублей
CTyDeHT
23:19
в дотке как теперь подписку купить?
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
CTyDeHT
23:19
в каком дворе? крупные города строят так, что там хоккейную коробку не поставить все заставлено коробками и автомобилями
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Jggj Iujghg
23:18
в ватсапе сидеть похуй на каком телефоне хоть на этом хоть на апле) выше идут понты * сматри у меня тилифон за пясоцтыщ=))))
Депутат Госдумы представила замену iPhone – отечественный AYYA T1 за 15 тысяч рублей
CTyDeHT
23:17
Есть же в https://www.epicgames.com/store/ru/p/cyberpunk-2077
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Попиков Игорь
23:17
Я сразу откажусь, или в плен. Ещё не решил.
Комплектующие дорожают и исчезают из продажи — что имеет смысл сделать прямо сейчас
Дмитрий Юфа
23:17
Я как бы понимаю, что больше значит лучше, но 24 * 100A * 1.5V это где-то 3.5kW. Не дофига ли?
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cibershot
23:17
Да Фсб хотят знать какое гей порно ты смотришь 😆 тот же андройд не следит думаешь?
Депутат Госдумы представила замену iPhone – отечественный AYYA T1 за 15 тысяч рублей
Сева Шевченко
23:16
"в основе национал социализма тоже много чего хорошего" это что же? Ничего там нет хорошего, там даже социализма нет. Но тебе ведь все равно. Потому что ты необразован. Невежда.
CD Projekt тоже решила прекратить продажу своих игр в России и Беларуси
linux4ever
23:15
Польша, не тупи, рядом вкусные 5 областей просятся на родину.
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
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