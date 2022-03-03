Быть мудрее и остаться в сторонке нынче, видимо, не модно.

Польская компания CD Projekt, в состав которой входит и одноимённая студия с приставкой RED, буквально только что объявила о том, что в знак поддержки жителей Украины приняла решение остановить продажи своих игр в России и Беларуси. Представители компании надеются, что игроки, которых затронет их решение, поймут его. Ранее купленные копии игр и патчи, заверяют в CD Projekt, продолжат работать.

реклама

Реакция российских и белорусских геймеров последовала незамедлительно. Как справедливо отмечают геймеры, решению проблемы это действие никак не поспособствует, а лишь подогреет неприязнь к студии. Некоторые пользователи справедливо отмечают, что CD Projekt некрасиво отплачивает игрокам за их поддержку студии во время проблем и катастрофического релиза Cyberpunk 2077.

Вместе с тем CD Projekt приостановила продажи всех распространяемых в GOG игр в этих двух государствах.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Крупные западные издатели и разработчики пока сохраняют нейтральную позицию и не отрезают российским и белорусским геймерам доступ к своим играм. Хочется надеяться, что мудрость и здравый смысл не уступят место истерике, после которой потом придётся долго отмываться.