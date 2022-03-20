Хотя такие проекты лучше бросать, чтобы ничего не мешало заниматься другими делами.

Babylon’s Fall ещё до релиза получал отнюдь не самые восторженные отзывы игроков, но после релиза ситуация только усугубилась. Апогеем проблем свежего творения PlatinumGames можно назвать смехотворный «онлайн», который на сегодняшний день не превышает 321 пользователя одновременно. Казалось бы, всё ясно, всё кончено, однако разработчики по какой-то плохо понятной нам как простым обывателям причине считают, что на данном этапе ещё имеет смысл заниматься поддержкой проекта.

реклама

В недавнем сообщении разработчики заявилизаявили, что, несмотря на текущий статус Babylon’s Fall, работа над игрой не прекращается и, более того, даже не теряет в темпе. Студия продолжит выпускать для игры свежий контент и обновлять её в соответствии с запросами сообщества.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Ранее девелоперы заявляли, что будут совершенствовать Babylon’s Fall именно с помощью сообщества. Трудно сказать, что это значит: желание угодить пользователям или же расписку в собственной некомпетентности. Или и то, и другое сразу.