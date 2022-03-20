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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Babylon’s Fall не собираются бросать игру и продолжат готовить для неё обновления
Хотя такие проекты лучше бросать, чтобы ничего не мешало заниматься другими делами.
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Babylon’s Fall ещё до релиза получал отнюдь не самые восторженные отзывы игроков, но после релиза ситуация только усугубилась. Апогеем проблем свежего творения PlatinumGames можно назвать смехотворный «онлайн», который на сегодняшний день не превышает 321 пользователя одновременно. Казалось бы, всё ясно, всё кончено, однако разработчики по какой-то плохо понятной нам как простым обывателям причине считают, что на данном этапе ещё имеет смысл заниматься поддержкой проекта.

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В недавнем сообщении разработчики заявилизаявили, что, несмотря на текущий статус Babylon’s Fall, работа над игрой не прекращается и, более того, даже не теряет в темпе. Студия продолжит выпускать для игры свежий контент и обновлять её в соответствии с запросами сообщества.

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Ранее девелоперы заявляли, что будут совершенствовать Babylon’s Fall именно с помощью сообщества. Трудно сказать, что это значит: желание угодить пользователям или же расписку в собственной некомпетентности. Или и то, и другое сразу.

#platinumgames #babylons fall
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