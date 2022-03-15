Боевик Babylon’s Fall поступил в продажу в самом начале марта, став для студии PlatinumGames тотальным провалом по всем критериям: и графика слабая, и игровой процесс невнятный, а уж про сюжетную линию лучше ничего не говорить — цензурных слов для её описания нет. Спустя неполных две недели разработчики решили признать, что облажались, и попросили помощи у игроков.
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Всё верно: усовершенствовать Babylon’s Fall будут на основе отзывов игроков. Специально для этого PlatinumGames запустила специальный опрос, касающийся как геймплейных, так и визуальных деталей проекта.
Стоит отметить, что подобное действие действительно может спасти игру: простые пользователи отлично видят «косяки» игры, но не имеют возможности их исправить. А здесь возможность сама приходит и просит геймеров задать ей нужный вектор движения.