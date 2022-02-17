Проект всё ещё далёк от завершения.

Космосим No Man’s Sky попадёт в учебники игростроения как проект, который смог «исправиться» и стать той игрой, которую разработчики и обещали представить всему сообществу. С момента релиза проекта прошло уже пять с половиной лет, однако девелоперы из Hello Games пока даже и не думают завершать его контентную поддержку.

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Как заявил глава студии Шон Мюррей, команда разработчиков постоянно придумывает новые интересные идеи, которые имеет смысл добавить в No Man’s Sky. Так что работать коллектив продолжит, и неясно, когда эта работа вообще завершится. Мюррей воспринимает No Man’s Sky как произведение искусства, в котором всегда есть, что доработать и улучшить.

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Вчера, например, космосим получил крупное обновление 3.8 с подзаголовком Sentinel, добавившее в игру новую сюжетную линию Стражей, усовершенствовавшее боевую систему и ИИ, добавившее поддержку AMD FSR и NVIDIA DLAA и многое другое.