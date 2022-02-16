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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали обновления Sentinel для No Man’s Sky: поддержка AMD FSR, полная совместимость со Steam Deck и сюжетный контент
Также появилась возможность завести робота-напарника.
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Космическая «песочница» No Man’s Sky получила сегодня обновление Sentinel. Разработчики из студии Hello Games рассказали об основных внесённых изменения апдейта 3.8 на своём официальном сайте.

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Если вас интересует сюжетный контент, то цепочка заданий, связанных со Стражами, сможет развлечь вас во время путешествий по планетам. По сюжету, игроку нужно выведать природу появления Столпов стражей и дать бой новым типам боевых роботов. Среди последних есть экзомех Hardframe, использующий джетпак для перемещения. У игроков тоже появятся свои роботы-компаньоны под управлением искусственного интеллекта.

Sentinel сильно меняет хореографию боёв, делая их более разнообразными и динамичными. Искусственный интеллект «прокачали»: стражи научились пользоваться энергетическими щитами, гранатами, а также плазменным огнемётом. Показатели некоторых видов оружия были пересмотрены, также появились новые образцы. Например, игрок сможет воспользоваться мощной нейронной пушкой электрошоковой гранатой. А наложенные на пушки эффекты оглушения помогут наносить дополнительный урон.

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Версия No Man’s Sky для ПК получила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 1.0. Если верить словам авторов, то в режиме производительности активация FSR позволяет увеличить «фреймрейт» на 30 кадров/с. Также игра обзавелась поддержкой технологии сглаживания NVIDIA DLAA — на ПК с видеокартами RTX. Наконец, No Man’s Sky полностью оптимизировали под портативный компьютер Steam Deck.

#hello games #no man s sky
1
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Grotlon
20:08
До релиза тебе никто это точно не скажет, но теоретически должен. Там изменится только объем L3 кэша, но зависить это в конечном счете будет от воли AMD и производителей МП.
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ev_rus
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neSaint
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