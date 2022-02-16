Также появилась возможность завести робота-напарника.

Космическая «песочница» No Man’s Sky получила сегодня обновление Sentinel. Разработчики из студии Hello Games рассказали об основных внесённых изменения апдейта 3.8 на своём официальном сайте.

реклама

Если вас интересует сюжетный контент, то цепочка заданий, связанных со Стражами, сможет развлечь вас во время путешествий по планетам. По сюжету, игроку нужно выведать природу появления Столпов стражей и дать бой новым типам боевых роботов. Среди последних есть экзомех Hardframe, использующий джетпак для перемещения. У игроков тоже появятся свои роботы-компаньоны под управлением искусственного интеллекта.

Sentinel сильно меняет хореографию боёв, делая их более разнообразными и динамичными. Искусственный интеллект «прокачали»: стражи научились пользоваться энергетическими щитами, гранатами, а также плазменным огнемётом. Показатели некоторых видов оружия были пересмотрены, также появились новые образцы. Например, игрок сможет воспользоваться мощной нейронной пушкой электрошоковой гранатой. А наложенные на пушки эффекты оглушения помогут наносить дополнительный урон.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

Версия No Man’s Sky для ПК получила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 1.0. Если верить словам авторов, то в режиме производительности активация FSR позволяет увеличить «фреймрейт» на 30 кадров/с. Также игра обзавелась поддержкой технологии сглаживания NVIDIA DLAA — на ПК с видеокартами RTX. Наконец, No Man’s Sky полностью оптимизировали под портативный компьютер Steam Deck.