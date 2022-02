Разработка идёт плодотворно.

Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня возрождённая Telltale провела посвящённую The Wolf Among Us 2 прямую трансляцию, в рамках которой поделилась полезными подробностями и даже огласила пусть и неприлично растянутым, но всё же «окном» релиза проекта.

Итак, согласно заверениям Telltale, работа над The Wolf Among Us 2 продвигается успешно — команда довольна темпом, процессом и результатом. Релиз запланирован на следующий год на PC и консолях как текущего, так и прошлого поколений.

Действие игры развернётся спустя примерно полтора года после событий первой The Wolf Among Us, а сама игра будет разделена на пять сюжетных эпизодов. Однако выходить они будут гораздо чаще, чем в случае с оригинальной игрой: добиться этого удастся благодаря тому, что технически все эпизоды будут завершены ещё к моменту релиза The Wolf Among Us 2, а выпускать их постепенно будут для сохранения «сериального» типа повествования.