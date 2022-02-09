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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: The Wolf Among Us 2 выйдет в свет в следующем году
Разработка идёт плодотворно.
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Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня возрождённая Telltale провела посвящённую The Wolf Among Us 2 прямую трансляцию, в рамках которой поделилась полезными подробностями и даже огласила пусть и неприлично растянутым, но всё же «окном» релиза проекта.

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Итак, согласно заверениям Telltale, работа над The Wolf Among Us 2 продвигается успешно — команда довольна темпом, процессом и результатом. Релиз запланирован на следующий год на PC и консолях как текущего, так и прошлого поколений.

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Действие игры развернётся спустя примерно полтора года после событий первой The Wolf Among Us, а сама игра будет разделена на пять сюжетных эпизодов. Однако выходить они будут гораздо чаще, чем в случае с оригинальной игрой: добиться этого удастся благодаря тому, что технически все эпизоды будут завершены ещё к моменту релиза The Wolf Among Us 2, а выпускать их постепенно будут для сохранения «сериального» типа повествования.

#telltale games #the wolf among us 2
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