Предвкушая шутки про «У вас что, нет телефонов?», уведомляем: они устарели.

Мало для кого секрет, что основные деньги в игровой индустрии сейчас крутятся в мобильном сегменте, и что главным локомотивом сейчас является азиатский рынок, предпочитающий иным формам гейминга именно игры в смартфонах и планшетах. Лучше других тенденции в игропроме понимает Blizzard, которая в рамках отчёта холдинга Activision Blizzard сообщила, что впервые трудится над «совершенно новым мобильным контентом по Warcraft».

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Никаких подробностей данного проекта, естественно, пока опубликовано не было, и рискнём предположить, что он находится на зачаточных стадиях развития. Одно можно сказать точно: мобильная Diablo Immortal, которую в своё время встретили помидорами и освистыванием, на практике оказалась вполне достойным проектом — участники бета-тестирований игры отмечали, что всё в ней оказалось гораздо лучше, чем они себе представляли. По всей видимости, Blizzard воодушевилась этим успехом и решила адаптировать под «мобилки» свою вторую по значимости франшизу.

Новостями касательно Overwatch 2 и Diablo IV с нами в рамках отчёта не поделились, отметив лишь, что работа над данными франшизами продолжается. В прошлом году, напомним, релизы двух этих проектов были отложены на неопределённый срок.

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На днях, к слову, Blizzard также объявила о работе над «выживательным» проектом в полностью новой франшизе. Несмотря на то, что работа над ним ведётся уже около пяти лет, ничего по существу относительно данной игры пока рассказано не было.