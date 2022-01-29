Если столь большой срок «деятельности» при полном отсутствии контента при анонсе вообще можно назвать работой.

Несколько дней назад Blizzard объявила о том, что работает над «выживалкой» в полностью новой игровой вселенной — то есть, не связанной ни с одной из уже имеющихся франшиз компании. В последний раз Blizzard посмела выйти за рамки StarCraft и Warcraft около восьми лет назад — после анонса Overwatch, созданной на останках MMORPG Titan — поэтому новый проект компании, безусловно, привлёк к себе внимание общественности.

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Анонс, к сожалению, оказался почти полностью бумажным: если не считать пары прикреплённых концепт-артов, то ничего по игре нам не показали и не рассказали. Однако существует надежда на то, что уже в этом году бумага превратится во что-то более существенное с геймерской точки зрения. Надежду на это даровала страничка геймдиректора этого таинственного проекта Крейга Амаи в деловой социальной сети LinkedIn, из которой следует, что Blizzard трудится над проектом без малого пять лет.

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В масштабах производства видеоигры это безумно долгий срок. В масштабах и традициях Blizzard же — мгновение. Когда мы увидим новинку, неизвестно. Зато известно, что новый руководитель компании Майк Ибарра уже провёл в прототипе проекта много часов и остался всем доволен.