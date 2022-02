Воинственно настроенная мышка в деле!

Разработчики из Yacht Club Games, которых мы знаем по приключенческой головоломке Shovel Knight, анонсировали свой новый проект. Речь идёт о приключенческом экшене Mina the Hollower, дебютный показ которого состоялся в рамках трансляции Yacht Club Games Presents.

Mina the Hollower — игра, вдохновлённая ранними частями The Legend of Zelda и Castlevania. Главной героиней тут выступает воинственно настроенная мышь, которая пытается спасти остров от поселившихся там демонических тварей. Для достижения поставленной цели нашей боевой мышке пригодится кнут, но позже его можно будет заменить более продвинутыми видами оружия. Разработчики обещают реализовать для каждого такого боевого снаряда свой набор атак и перков.

Средства, необходимые для создания Mina the Hollower, были собраны с помощью Kickstarter. Авторам удалось собрать $311,5 тысячи силами 5,5 тысяч вкладчиков. Релиз проекта должен состояться до конца 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.