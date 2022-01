Процедурная генерация всего и вся.

Разработчики из OnceLost Games ещё летом прошлого года анонсировали The Wayward Realms — фэнтезийную ролевую игру с открытым миром. В момент анонса было сделано заявление, что к созданию проекта причастны люди, когда-то работавшие над The Elder Scrolls: Arena и Daggerfall. Сейчас, спустя полгода, The Wayward Realms получила новый трейлер.

Сам ролик, получивший название «Колыбельная», демонстрирует предельно атмосферный визуальный ряд: небо, звёзды, «бархатистый» голос рассказчика, а потом пещеры, каменные стены и небольшой сюрприз в конце. В тёмных коридорах пещер есть явно не совсем дружелюбный жилец, встреча с которым не судит ничего хорошего.

Сама The Wayward Realms действительно во многом будет похожа на классическое ролевые игры, наподобие TES: Arena и Daggerfall. Ключевая «фишка» нового проекта — процедурная генерация мира игры. ИИ-система не заставит исследователя скучать, моделируя для него большие поселения с огромным количеством NPC, большие локации разных типов (леса, горы, равнины) и многое другое. Ещё одна приметная деталь The Wayward Realms — проработанная система классов, позволяющая игроку «вылепить» своего героя из множества нужных параметров.

The Wayward Realms не выйдет в ближайшее время, тут никаких сомнений нет. Проект слишком масштабный, и для реализации всех идей разработчиков потребуется немало времени.