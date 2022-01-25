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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Помимо ремейка в разработке находится ещё один проект по Star Wars Knights of the Old Republic
Инсайдеры как всегда в авангарде инфоповодов.
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В начале прошлой осени в рамках специального мероприятия от Sony был анонсирован ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, считающейся одной из лучших видеоигр во вселенной «Звёздных войн» в целом и одним из лучших творений студии BioWare в частности. За производство ремейка отвечает коллектив Aspyr, и больше никаких его весомых подробностей за прошедшие месяцы опубликовано не было. Впрочем, данная заметка не о ремейке, а о том, что в производстве находится ещё один проект по «Рыцарям Старой Республики».

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Как сообщает инсайдер Bespin Bulletin, Lucasfilm, владелица прав на «Звёздные войны», заключила сразу несколько договоров с разработчиками игр, в том числе и на сей неизвестный проект. Никаких подробностей, кроме того, что он находится в разработке, нет.

Согласно сведениям журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, новинка создаётся неким коллективом, о котором никто не догадается, если не назвать его прямо или же прозрачно на него не намекнуть.

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Стоит отметить, что «Звёздные войны» в плане видеоигр сейчас на подъёме: помимо двух вышеуказанных проектов в активной разработке также находится сиквел Star Wars Jedi Fallen Order. К сожалению, у всех этих трёх проектов есть одна общая особенность: полное или практически полное осутствие информации об их состоянии, особенностях и сроках релиза. Ну, ничего: год только начался, впереди ещё много новостей.

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