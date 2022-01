«Настолки» — в бескомпромиссном фаворе.

Журналисты игрового издания Polygon побеседовали с директором отдела игр популярной краудфандинговой площадки Kickstarter Аней Комбс (Anya Combs). По результатам большой беседы был сделан большой текстовый материал, ключевые тезисы которого мы сейчас и перескажем.

реклама

Так, за 2021 год вкладчики потратили на финансирование различных игр почти $292 миллиона. Причём, поддержка деньгами создателей настольных игр выглядит намного убедительнее: $270 миллионов у «настолок» против $21,8 у обычных проектов.

Объёмы финансирования разработчиков видеоигр за прошлый год упали на $1,1 миллиона, а у «настолок» они выросли на $33,4 миллиона.

Если упоминать уже конкретные проекты, то больше всего денег пользователи Kickstarter «занесли» создателям Avatar Legends: The Roleplaying Game и The Witcher: Old World. В первом случае общая сумма пожертвований составила $9,5 миллиона, а на «Ведьмака» удалось собрать $8,3 миллиона.

Аня Комбс в разговоре с журналистами Polygon также дала понять, что за прошедший год общее количество успешных краудфандинговых кампаний (видеоигры и «настолки») выросло. В текущем году игровое подразделение Kickstarter займётся внедрением новой системы модерации проектов.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что до невероятного успеха «настолок», то здесь госпожа Комбс сослалась на пандемию и вынужденное нахождение людей в ограниченном пространстве на протяжении долгого времени. Попытки внести разнообразие в привычный досуг могут быть и такими — не самый плохой вариант ведь.