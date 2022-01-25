Журналисты игрового издания Polygon побеседовали с директором отдела игр популярной краудфандинговой площадки Kickstarter Аней Комбс (Anya Combs). По результатам большой беседы был сделан большой текстовый материал, ключевые тезисы которого мы сейчас и перескажем.
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Так, за 2021 год вкладчики потратили на финансирование различных игр почти $292 миллиона. Причём, поддержка деньгами создателей настольных игр выглядит намного убедительнее: $270 миллионов у «настолок» против $21,8 у обычных проектов.
Объёмы финансирования разработчиков видеоигр за прошлый год упали на $1,1 миллиона, а у «настолок» они выросли на $33,4 миллиона.
Если упоминать уже конкретные проекты, то больше всего денег пользователи Kickstarter «занесли» создателям Avatar Legends: The Roleplaying Game и The Witcher: Old World. В первом случае общая сумма пожертвований составила $9,5 миллиона, а на «Ведьмака» удалось собрать $8,3 миллиона.
Аня Комбс в разговоре с журналистами Polygon также дала понять, что за прошедший год общее количество успешных краудфандинговых кампаний (видеоигры и «настолки») выросло. В текущем году игровое подразделение Kickstarter займётся внедрением новой системы модерации проектов.
Что до невероятного успеха «настолок», то здесь госпожа Комбс сослалась на пандемию и вынужденное нахождение людей в ограниченном пространстве на протяжении долгого времени. Попытки внести разнообразие в привычный досуг могут быть и такими — не самый плохой вариант ведь.