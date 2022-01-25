Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Unity купила компанию Ziva Dynanics, занимающуюся технологией по созданию реалистичной лицевой анимации
Мы рассказывали о ней в конце прошлого года.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

В конце ноября прошлого года компания Ziva Dynanics представила бета-версию ZRT Face Trainer — облачной технологии по созданию реалистичной лицевой анимации. Подробности можно прочитать в нашей отдельной заметке по этому поводу. Например, из материала получится узнать, что в основе представленного решения лежит библиотека данных 4D-сканирования объёмом 15 Тбайт и запатентованные компанией Ziva Dynamics ИИ-алгоритмы.

реклама

А вот несколько часов назад стало известно, что компания Unity купила Ziva Dynamics и планирует использовать её технологии вместе с набором инструментов Weta для работы с 3D-графикой в режиме реального времени. Сумма сделки пока не называется, но сам факт её свершения был отмечен специальным видеороликом. Материал записали при помощи движка Unity и тоже в режиме реального времени: виртуальная модель по имени Эмма дала понять всем зрителям, что Ziva Dynamics переходит под крыло разработчиков популярного игрового движка.

Представители компании Unity сходу заявили, что собираются сделать наработки Ziva Dynamics доступными для более широкого круга разработчиков. Все технологии планируется использовать вместе с разработками Weta — новозеландской студии визуальных эффектов и анимации, которая была куплена Unity в конце прошлого года.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Покупка Ziva Dynamics позволит команде поддержки Unity внедрить в движок нужные инструменты по созданию высокодетализированных моделей людей и системы симуляции разных материалов в режиме реального времени.

#unity #ziva dynamics #zrt face trainer
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Humankind: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
Ziva Dynamics представила бета-версию ZRT Face Trainer — облачной технологии по созданию реалистичной лицевой анимации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
34
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
30
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
33
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
1
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
25
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
6

Сейчас обсуждают

Rei Hitori
01:35
5к за коммуналку это норма. Меня больше интересует, что у него там за инет такой, за 5к.
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
Вячеслав Варламов
01:34
мне бы 100К$ хватило положил бы под проценты и жил бы не работал никогда
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
Вячеслав Варламов
01:32
760=1050ti
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
Давид Мгебришвили
01:25
Черт знает была семёрка у меня зашёл на сайт зарегался и установил 11 бесплатно без геморроя и без потери. Единственный гемор был ТРМ и всё. Нечего там и мудрить не надо было тупо стандартная обнова в...
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
NONsens
01:24
Есть такой тип личности, который для чувства превосходства над окружающими годами осваивает какую-нибудь дичь, будь то линукс, экзотический язык программирования, высшую математику или физику, что уго...
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
Стас Мощенский
01:19
За "это" платят деньги?) Да уж... По уровню необходимости или полезности для общества это примерно на уровне пердежа в банке, которым торгуют стримеры.
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
Пазил Гаджиев
01:15
А мне пох@й я тебя не спрашивал
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
Wer3w0lf
01:13
Мне этот дезигн не сдался.
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
Василий Егоров
01:09
так изначально из-за царя цены в 15 году в 2 раза взлетели одним днем)
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
Дмитрий
01:09
нет вот в случае сбоксом за 30 это именно замена компу. такой комп за 30 не соберешь)
Скальпер рассказал о доходе с перепродажи игровых приставок и видеокарт в размере 4 740 000 р в мес
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем