Мы рассказывали о ней в конце прошлого года.

В конце ноября прошлого года компания Ziva Dynanics представила бета-версию ZRT Face Trainer — облачной технологии по созданию реалистичной лицевой анимации. Подробности можно прочитать в нашей отдельной заметке по этому поводу. Например, из материала получится узнать, что в основе представленного решения лежит библиотека данных 4D-сканирования объёмом 15 Тбайт и запатентованные компанией Ziva Dynamics ИИ-алгоритмы.

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А вот несколько часов назад стало известно, что компания Unity купила Ziva Dynamics и планирует использовать её технологии вместе с набором инструментов Weta для работы с 3D-графикой в режиме реального времени. Сумма сделки пока не называется, но сам факт её свершения был отмечен специальным видеороликом. Материал записали при помощи движка Unity и тоже в режиме реального времени: виртуальная модель по имени Эмма дала понять всем зрителям, что Ziva Dynamics переходит под крыло разработчиков популярного игрового движка.

Представители компании Unity сходу заявили, что собираются сделать наработки Ziva Dynamics доступными для более широкого круга разработчиков. Все технологии планируется использовать вместе с разработками Weta — новозеландской студии визуальных эффектов и анимации, которая была куплена Unity в конце прошлого года.

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Покупка Ziva Dynamics позволит команде поддержки Unity внедрить в движок нужные инструменты по созданию высокодетализированных моделей людей и системы симуляции разных материалов в режиме реального времени.