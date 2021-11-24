Слишком реалистичной.

Компания Ziva Dynamics представила бета-версию ZRT Face Trainer — новой облачной технологии, позволяющей создавать реалистичную лицевую анимацию в режиме реального времени. В основе представленного решения лежит библиотека данных 4D-сканирования объёмом 15 Тбайт и запатентованные компанией Ziva Dynamics ИИ-алгоритмы.

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Как утверждают разработчики ZRT Face Trainer, лица персонажей могут приобретать более 72 тысяч записанных выражений, новые постоянно добавляются. Работа бета-версии технологии представлена в новом трейлере. Авторы показали, как здесь всё устроено, на примере одной сцены на движке Unreal Engine 5. Всё было представлено в разрешении 4K при 60 кадрах/с.

Размер анимаций ZRT составляет всего 30 Мбайт во время работы, что должно положительно сказываться на общей производительности. Использовать ZRT Face Trainer в других игровых движках никто не запрещает — авторы просто использовали его в качестве примера.

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Представители Ziva Dynamics открыли доступ к своей новой облачной технологии всем участникам программы бета-тестирования. Для принятия участия в мероприятии нужно подать заявку на сайте разработчиков, сроки ввода финальной версии там не указываются.