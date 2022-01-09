Трудятся не покладая рук.

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На текущий момент Quantic Dream официально подтвердила, что трудится над приключенческим экшеном Star Wars Eclipse, события которого развернутся до описанных в киносаге — в так называемый период Расцвета Республики. Однако, как сообщает авторитетный инсайдер AccNGT, который за неделю до анонса Star Wars Eclipse сообщил о его существовании, в стенах Quantic Dream параллельно готовится вторая игра AAA-класса.

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Согласно сведениям инсайдера, второй проект подразумевается как фэнтезийный в сеттинге Средневековья, в котором будет главенствовать нелинейность, а свойственное играм Quantic Dream интерактивное повествование будет разбавлено массой высококачественного юмора.

Как добавляет инсайдер, разработка проекта осуществляется силами основного, парижского коллектива Quantic Dream, а за сценарий отвечает Дэвид Кейдж. За основу проекта взята технологическая демонстрация The Dark Sorcerer, опубликованная много лет назад в рамках E3 2013. Проект собираются выпустить на PC, а также на консолях как прошлого, так и текущего поколений.

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Пока трудно сказать, какой из проектов — данный загадочный или же Star Wars Eclipse — у Quantic Dream находится в большем приоритете. Со слов инсайдеров известно лишь то, что с производством второго у французов большие проблемы.