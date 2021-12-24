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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: у Quantic Dream огромные проблемы с разработкой Star Wars Eclipse
Трудности со всем: и сотрудников мало, и движок не подходит, и денег тоже нехватка.
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На минувшей The Game Awards 2021 был анонсирован теоретически амбициозный проект под названием Star Wars Eclipse — приключенческий экшен с элементами RPG, действие которого развернётся до событий культовой киносаги, в эпоху Расцвета Республики. Анонс был снабжён лишь небольшим трейлером, полностью лишённым каких бы то ни было геймплейных кадров, а впоследствии авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что раньше 2024 или даже вообще 2025 года ждать выхода новинки не стоит.

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Теперь Хендерсон прояснил, почему он столь уверен в обозначенных сроках. Итак, по информации Хендерсона, разработка Star Wars Eclipse началась полтора года назад и пока практически не сдвинулась с мёртвой точки. Студия сильно страдает от кадрового голода и нехватки средств, а новые сотрудники крайне неохотно выбирают Quantic Dream из-за скандалов с сексизмом и притеснениями внутри коллектива при полном попустительстве руководства. Финансовые проблемы столь серьёзные, что руководство Quantic Dreams даже рассматривало вариант с продажей студии, однако из-за всё тех же скандалов покупатели не находились: никому не хотелось портить репутацию.

Также отмечаются проблемы с применяемым в игре собственным движком от Quantic Dream: создававшись под игры жанра интерактивного кино, он совершенно не подходит для масштабного проекта с открытым миром.

По сведениям Хендерсона, изначально Star Wars Eclipse вообще должна была стать MMORPG: студия даже приходила с этой идеей к Sony, но та отказалась финансировать проект. Затем удалось добиться партнёрского соглашения с Lucasfilm.

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Если информация Хендерсона правдива, а кредит доверия к данному инсайдеру в сообществе столь высок, что предположим, что у Quantic Dream действительно проблемы, то Star Wars Eclipse может ещё не раз измениться до неузнаваемости. И стать либо пропуском студии в лучшую жизнь, либо её могильной плитой. Зависит всё, естественно, от расторопности девелоперов и, в особенности, руководителей.

#quantic dream #star wars eclipse #lucasfilm
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