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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Devolver Digital намекает на скорый анонс и релиз новой игры серии Serious Sam
Впрочем, пока не вполне ясно, что это будет за игра.
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Праздники кончились, надо потихоньку возвращаться к привычной трудовой деятельности. Издательство Devolver Digital решило начать новый год с достаточно прозрачного намёка на то, что на следующей неделе состоится анонс новой игры серии Serious Sam. Свой пост в Twitter издательство сопровождает словами «А что, если на следующей неделе будет анонсирована новая Serious Sam?».

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Более того, если представители не шутят, то анонсированная новинка поступит в продажу буквально спустя считанные дни после анонса — до конца января включительно.

Пока трудно сказать, чего нам следует ожидать от данного известия, но одно совершенно точно: с момента выхода предыдущей части серии — Serious Sam 4 — прошло слишком мало времени. Рискнём предположить, что если анонс новой части серии и произойдёт, то новинка будет либо ответвлением на базе Serious Sam 4, либо самостоятельным дополнением с новой сюжетной линией. В пользу последней версии, кстати, можно привести опубликованный разработчиками из Croteam в прошлом месяце «морозный» тизер.

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#devolver digital
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