Впрочем, пока не вполне ясно, что это будет за игра.

Праздники кончились, надо потихоньку возвращаться к привычной трудовой деятельности. Издательство Devolver Digital решило начать новый год с достаточно прозрачного намёка на то, что на следующей неделе состоится анонс новой игры серии Serious Sam. Свой пост в Twitter издательство сопровождает словами «А что, если на следующей неделе будет анонсирована новая Serious Sam?».

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Более того, если представители не шутят, то анонсированная новинка поступит в продажу буквально спустя считанные дни после анонса — до конца января включительно.

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month?



🥶 pic.twitter.com/16vz4cb2f8 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2022

Пока трудно сказать, чего нам следует ожидать от данного известия, но одно совершенно точно: с момента выхода предыдущей части серии — Serious Sam 4 — прошло слишком мало времени. Рискнём предположить, что если анонс новой части серии и произойдёт, то новинка будет либо ответвлением на базе Serious Sam 4, либо самостоятельным дополнением с новой сюжетной линией. В пользу последней версии, кстати, можно привести опубликованный разработчиками из Croteam в прошлом месяце «морозный» тизер.