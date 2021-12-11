Но это не точно.

Разномастные, порой полностью лишённые необходимости для публикации тизеры — такая же реальность игровой индустрии, как ежедневный восход и закат или смена времён года. Несколько часов назад студия Croteam опубликовала небольшой видеоролик, в котором продемонстрировала то ли арктический регион, то ли Сибирь, где всё покрыто снегом и льдом, а закадровый голос Сэма Стоуна заявляет, что хоть здесь и лютый дубак, но возможность «надрать задницу» согревает его, как ничто другое.

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Бытует мнение, что Croteam готовит к анонсу некое крупное сюжетное дополнение для Serious Sam 4, действие которого развернётся в России. По крайней мере, датамайнеры ещё сравнительно давно добывали в игровых файлах имена новых персонажей, таких, как Наташа, Иван и Ольга, с местом действия на неком «Заводе».

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Играть в гадалки при столь мизерном объёме информации бессмысленно, поэтому самым верным шагом станет просто дождаться официальной полноценной публикации от разработчиков.