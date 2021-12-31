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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новые подробности о Haunted Chocolatier — новом проекте от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley
И подтверждения ранее сказанного.
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Разработчик инди-бестселлера Stardew Valley представил свой новый проект Haunted Chocolatier в октябре текущего года — мы писали о нём сразу в нескольких прошлых заметках. А вчера, 30 декабря, издание VGKami опубликовало интервью с разработчиком Эриком Бароном, который поделился деталями производственного процесса. Самое интересное из этого разговора мы сейчас и перескажем.

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Итак, в данный момент Барон корпит над проработкой ключевых механик будущего проекта — именно на их основе будет строиться весь геймплей. Как и было озвучено ещё в момент анонса, в Haunted Chocolatier очень много внимания уделяется сражениям: игроки смогут подбирать себе оружие по душе и менять боевой стиль. Напомним, речь идёт об игре про постройку шоколадной империи, и наличие там боевых стычек уже должно было удивить, но идём дальше.

Haunted Chocolatier создаётся «практически с нуля». Работа идёт с использованием нового движка, написанного на C# и фреймворке Monogame. Автор не торопится делиться всеми подробностями по игре, ведь желание удивить игрока — одна из определяющих целей для Эрика Барона. К тому же, девелоперу намного удобнее, если про его проект мало знают до релиза.

NPC — ещё одна важная составляющая Haunted Chocolatier. Разработчик утверждает, что персонаж игрока сможет заводить дружеские или романтические отношения с отдельными героями. Насколько сильно это будет проработано — Эрик Барон пока не готов комментировать. Но заверил, что система взаимоотношений с NPC будет разительно отличаться от той, что внедрена в Stardew Valley.

Даты релиза у Haunted Chocolatier пока нет. Что до Stardew Valley, то разработчик пока не знает, будет ли он выпускать для своего бестселлера ещё какие-нибудь крупные обновления. Всё основное внимание уделяется Haunted Chocolatier.

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#concernedape #haunted chocolatier
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