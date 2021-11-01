Боевой системе уделяется очень много внимания.

Анонс Haunted Chocolatier, новой игры от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley, состоялся неделю назад. Тогда же были опубликованы первые скриншоты с подробностями. Разработчик-одиночка Эрик Барон выждал небольшую паузу и представил новые данные по своей «шоколадной ферме».

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Так, автор Haunted Chocolatier дал понять, что в этот раз боевой системе он намеренно уделяет больше внимания, прорабатывая многочисленные аспекты буквально с нуля. Да, Haunted Chocolatier визуально похожа на Stardew Valley (как минимум, графический стиль у обеих «ферм» одинаковый), но по внутреннему устройству это будут совершенно два разных проекта.

Продолжая разговор о боевой системе, Эрик Барон рассказал о важности использования щитов: ими можно будет оглушить противника и перейти в контрнаступление, смутив своим напором. Но механика использования щитов в бою подойдёт только для сдержанных игроков, которые любят «попадать в тайминги». Также разработчик Haunted Chocolatier подтвердил предположения фанатов о том, что до релиза игры он не будет раскрывать все карты. Даты релиза у проекта тоже нет — Эрик Барон предоставлен сам себе и жёсткие «дедлайны» ему не страшны.

Главный герой Haunted Chocolatier – кондитер, он же шоколатье, специализирующийся на создании шоколада. Налаживание производства и сбыта шоколада — ключевая цель для игрока. Важным отличием новинки от Stardew Valley следует считать использование некоторых правил типичного ролевого экшена. Анонсированная Haunted Chocolatier — полностью одиночная игра, автор которой пока не собирается заниматься мультиплеерными механиками.

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Точно известно, что проект выйдет на PC, возможность выпускать на других платформах тоже рассматривается.