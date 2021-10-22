Получится ли во второй раз?

Эрик Барон, которого в индустрии все знают как создателя инди-бестселлера Stardew Valley, анонсировал свою новую игру — Haunted Chocolatier. Над новым проектом Эрик Барон работает уже в течение года, по случаю анонса бы выпущен небольшой геймплейный ролик.

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Судя по всему, разработчик-одиночка вновь планирует сделать ставку на геймлей, напрочь и нарочито игнорируя достижения в области моделирования графики за последние лет 30.

Главный герой Haunted Chocolatier – кондитер, он же шоколатье, специализирующийся (вот неожиданность!) на создании шоколада. В начале Stardew Valley разработчик, напомним, запирал нас на позабытой всеми ферме, а в игре про создание десертных плиток герою придётся отправиться в замок с привидениями.

Налаживание производства и сбыта шоколада — ключевая цель в Haunted Chocolatier. Развитие механик игры будет при помощи контентных обновлений, тут тоже никаких откровений. Важным отличием новинки от Stardew Valley следует считать использование некоторых правил типичного ролевого экшена. Анонсированная Haunted Chocolatier — полностью одиночная игра, автор которой пока не собирается заниматься мультиплеерными механиками.

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Точно известно, что проект выйдет на PC, возможность выпускать на других платформах тоже рассматривается.