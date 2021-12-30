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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из Wargaming решили особым образом порадовать «танкистов», подготовив для них подарки в World of Tanks. Для их получения нужно только зайти в игру в период с 31 декабря (06:30 МСК) по 10 января (09:00 МСК). Всех зашедших ждёт приятный сюрприз, который должен помочь в праздничном ивенте «Новогоднее наступление 2022».

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Далее следует информация, которая будет понятна только тем, кто понимает и принимает участие в актуальных сезонных событиях World of Tanks. За вход в игру выдадут 40 украшений, которых нет в альбомах «танкиста» (10 Новогодних, 10 Рождественских, 10 Волшебных и 10 Восточных), и 50 тысяч осколков. Если игрок полностью собрал какую-либо коллекцию, то каждое дополнительное украшение будет конвертировано в 350 осколков.

С помощью осколков можно:

упрощать и тем самым быстрее проходить задачи Арнольда Шварценеггера (подробности — в нашей прошлой заметке);

создавать украшения для коллекции 2022 года;

создавать игрушки для коллекций прошлых лет.

Дополнительно «танкисты» получат 10 зарядов «антиповторителя» (нужен для создания уникальных игрушек из разных коллекций) и 3 дня Танкового премиум-аккаунта. За всеми подробностями следует обратиться к официальной странице с акцией.

Также в период с 31 декабря (09:00 МСК) по 3 января (8:30 МСК) в World of Tanks будут действовать следующие бонусы и акции:

x5 опыта за первую победу в день;

повышенный бонус при переводе опыта в свободный;

скидка 50 % на штатное оборудование;

скидка 50 % на снаряжение;

скидка до 50 % на все виды кастомизации за игровое золото.

В этот же период игроки смогут выполнять в World of Tanks особые боевые задачи и получать приятные бонусы. За подробностями стоит обратиться вот к этой странице на сайте проекта.

Напомним, несколько дней назад Wargaming подвела своеобразные итоги года по World of Tanks, напомнив игрокам о проделанной в этом году работе по преобразованию клиента популярного проекта. В игре появилась механика полевой модернизации, позволяющая «танкистам» тонко настроить любимые машины. Также в World of Tanks система ролевых действий техники вышла за пределы Ранговых боёв. Наконец, парк техники пополнился новыми машинами — всего 33 единицы.