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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
Всё начнётся уже завтра утром.
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Разработчики из Wargaming решили особым образом порадовать «танкистов», подготовив для них подарки в World of Tanks. Для их получения нужно только зайти в игру в период с 31 декабря (06:30 МСК) по 10 января (09:00 МСК). Всех зашедших ждёт приятный сюрприз, который должен помочь в праздничном ивенте «Новогоднее наступление 2022».

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Далее следует информация, которая будет понятна только тем, кто понимает и принимает участие в актуальных сезонных событиях World of Tanks. За вход в игру выдадут 40 украшений, которых нет в альбомах «танкиста» (10 Новогодних, 10 Рождественских, 10 Волшебных и 10 Восточных), и 50 тысяч осколков. Если игрок полностью собрал какую-либо коллекцию, то каждое дополнительное украшение будет конвертировано в 350 осколков.

С помощью осколков можно:

  • упрощать и тем самым быстрее проходить задачи Арнольда Шварценеггера (подробности — в нашей прошлой заметке);
  • создавать украшения для коллекции 2022 года;
  • создавать игрушки для коллекций прошлых лет.

Дополнительно «танкисты» получат 10 зарядов «антиповторителя» (нужен для создания уникальных игрушек из разных коллекций) и 3 дня Танкового премиум-аккаунта. За всеми подробностями следует обратиться к официальной странице с акцией.

Также в период с 31 декабря (09:00 МСК) по 3 января (8:30 МСК) в World of Tanks будут действовать следующие бонусы и акции:

  • x5 опыта за первую победу в день;
  • повышенный бонус при переводе опыта в свободный;
  • скидка 50 % на штатное оборудование;
  • скидка 50 % на снаряжение;
  • скидка до 50 % на все виды кастомизации за игровое золото.

В этот же период игроки смогут выполнять в World of Tanks особые боевые задачи и получать приятные бонусы. За подробностями стоит обратиться вот к этой странице на сайте проекта.

Напомним, несколько дней назад Wargaming подвела своеобразные итоги года по World of Tanks, напомнив игрокам о проделанной в этом году работе по преобразованию клиента популярного проекта. В игре появилась механика полевой модернизации, позволяющая «танкистам» тонко настроить любимые машины. Также в World of Tanks система ролевых действий техники вышла за пределы Ранговых боёв. Наконец, парк техники пополнился новыми машинами — всего 33 единицы.

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#world of tanks #wargaming
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Yolanda Tarska
00:19
Так можно взять 8гб и подкачкой сколько хочешь на SSD :D
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vaska2000
00:16
Вот в роде хохол, а все равно жаль его, пиндосы твари охуевшие.
США потребовали от украинского Илона Маска продать аэрокосмическую компанию Firefly
Dr Ficus
00:13
Хорошая игра, которую понесло не в ту сторону, а жаль... В игру больше не вернусь...
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
REY_B_
00:13
Да потому что на оверах, по духовным скрепам, крипту положено хаять. - От неё оверам только вред.
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REY_B_
00:11
Крипта не особо шортится - она не ценная бумага, и её позиции довольно мутны, чтобы кто-то давал кредиты под её покупку, под низкие проценты. Сдаётся мне, что известная МикроСтатержи брала под 20-30% ...
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VRoman
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К сожалению, покупающие акции инвесторы в этом не разбираются.
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