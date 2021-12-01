На вертолёте. Поэтому…. Get to the Choppa!

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Можно сколько угодно критиковать разработчиков из Wargaming за спорные механики в World of Tanks, но по части умения создавать новогоднее настроение в играх у них просто нет равных. Сегодня на YouTube-канале был представлен анонсирующий трейлер «Новогоднего наступления 2022» — ежегодного события, в рамках которого ангар в игре полностью преображается, а в продажу поступают коробки с танками и прочим добром. Так вот, главным героем, амбассадором этого ивента стал Арнольд Шварценеггер.

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Фанаты World of Tanks просили добавить Арнольда Шварценеггера многие годы. В марте нынешнего года была даже подготовлена петиция в адрес разработчиков из Wargaming с просьбой добавить в игру командира с внешностью и озвучкой легендарного «Мистера Олимпия». Кажется, это тот редкий (очень редкий!) случай, когда петиция действительно помогла.

В представленном анонсирующем трейлере маленький мальчик Джонни отправил письмо своему кумиру, но оно дошло до адресата спустя только 30 лет. Несмотря на это, Арнольд решил отправиться на встречу со своим фанатом на вертолёте. Ну, вы понимаете отсылку, да? «Get to the Choppa!»

Актёр успел прокомментировать своё сотрудничество с Wargaming на своей официальной страничке в Instagram, отметив, что это было «отличным опытом». Шварценеггера с танками связывает давняя история. У него есть личный M-47 Patton, на котором он проходил службу в австрийской армии. «Мистер Олимпия» в курсе, что фанаты долгие годы просили добавить его в World of Tanks в качестве командира танка.

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«Это то, о чём меня просят уже несколько лет, и да, это наконец происходит. Ведь сезон праздников — время исполнения желаний», — написал Арнольд Шварценеггер в своём Instagram. Подробности «Новогоднего наступления 2022» Wargaming представит через несколько дней.