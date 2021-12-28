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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
Но не все из них интересные. Наверное.
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Компания Wargaming подвела своеобразные итоги года по World of Tanks, напомнив игрокам о проделанной в этом году работе по преобразованию клиента популярного проекта. В игре появилась механика полевой модернизации, позволяющая «танкистам» тонко настроить любимые машины. Также в World of Tanks система ролевых действий техники вышла за пределы Ранговых боёв. Наконец, парк техники пополнился новыми машинами. О них сейчас и пойдёт речь.

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Wargaming добавила в этом году ветки тяжёлых танков Италии и Чехословакии с нестандартными механиками стрельбы, первый в игре премиум-танк IX уровня, первый представитель танков «Йох» с новой механикой резервной гусеницы, а также огромное количество других интересных машин.

Всего в 2021 году в игре появилось 33 новых танка, из них:

  • 5 лёгких танков;
  • 10 средних танков;
  • 17 тяжёлых танков;
  • 1 ПТ-САУ.

С полным списком машин можно ознакомиться на официальном сайте — там разработчики представили своеобразный календарь релизов всех машин по месяцам. Отдельного упоминания, пожалуй, достойны только премиум-танки VIII и IX уровня.

К первой категории относятся:

  • 122 TM — китайский средний танк;
  • Kpz 07 RH — немецкий средний танк;
  • Skoda T56 — тяжёлый танк Чехословакии;
  • Charlemagne — британский тяжёлый танк;
  • ASTRON Rex — американский средний танк;
  • A.P. AMX 30 — французский средний танк;
  • M-IV-Y — американский тяжёлый танк (можно получить из новогодних коробок);
  • Caliban — британский тяжёлый танк (можно получить из новогодних коробок);
  • Tornvagn — шведский тяжёлый танк (можно получить из новогодних коробок).

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Что до первой премиумной «девятки», то ею стал Strv K — шведский тяжёлый танк. Его игроки могли получить в рамках специального ивента в комплекте с экипажем, члены которого получили внешность музыкантов группы Sabaton.

#world of tanks #wargaming
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