Компания Wargaming подвела своеобразные итоги года по World of Tanks, напомнив игрокам о проделанной в этом году работе по преобразованию клиента популярного проекта. В игре появилась механика полевой модернизации, позволяющая «танкистам» тонко настроить любимые машины. Также в World of Tanks система ролевых действий техники вышла за пределы Ранговых боёв. Наконец, парк техники пополнился новыми машинами. О них сейчас и пойдёт речь.
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Wargaming добавила в этом году ветки тяжёлых танков Италии и Чехословакии с нестандартными механиками стрельбы, первый в игре премиум-танк IX уровня, первый представитель танков «Йох» с новой механикой резервной гусеницы, а также огромное количество других интересных машин.
Всего в 2021 году в игре появилось 33 новых танка, из них:
- 5 лёгких танков;
- 10 средних танков;
- 17 тяжёлых танков;
- 1 ПТ-САУ.
С полным списком машин можно ознакомиться на официальном сайте — там разработчики представили своеобразный календарь релизов всех машин по месяцам. Отдельного упоминания, пожалуй, достойны только премиум-танки VIII и IX уровня.
К первой категории относятся:
- 122 TM — китайский средний танк;
- Kpz 07 RH — немецкий средний танк;
- Skoda T56 — тяжёлый танк Чехословакии;
- Charlemagne — британский тяжёлый танк;
- ASTRON Rex — американский средний танк;
- A.P. AMX 30 — французский средний танк;
- M-IV-Y — американский тяжёлый танк (можно получить из новогодних коробок);
- Caliban — британский тяжёлый танк (можно получить из новогодних коробок);
- Tornvagn — шведский тяжёлый танк (можно получить из новогодних коробок).
Что до первой премиумной «девятки», то ею стал Strv K — шведский тяжёлый танк. Его игроки могли получить в рамках специального ивента в комплекте с экипажем, члены которого получили внешность музыкантов группы Sabaton.