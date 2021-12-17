Вот она, воля народа, услышанная и воплощённая.

На днях вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl разгорелся скандал, который вполне мог похоронить данный проект в эти непростые вызванные острейшим дефицитом компьютерного «железа» времена для любителей игр. Студия GSC Game World задумала сделать на основе S.T.A.L.K.E.R. 2 метавселенную и задействовать в ней NFT с возможностью создания «металюдей».

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Сложные аббревиатуры, непонятные термины — всё это в отношении S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не столь важно: буквально несколько минут назад разработчики объявили о полном отказе в игре от всего, что связано с NFT. По словам представителей GSC Game World, они слышат своё сообщество и работают именно в их интересах. Предельно очевидно, что превращение сиквела культовой игры в NFT-«гриндилку» не входит в интересы фанатов.

Примечательно, что за считанные часы до этой публикации разработчики выложили, а затем быстро удалили подробный «пост», в котором объясняли, что собираются делать с системой NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. По всей видимости, руководство студии осознало тот факт, что подобного удара народного гнева их творение не выдержит, и скоропалительно поменяло своё решение.

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Остаются ли в силе планы по созданию метавселенной — она и NFT не связаны друг с другом — не уточняется. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 назначен на 28 апреля на PC и Xbox.