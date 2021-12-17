Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 под давлением сообщества отказались от NFT в игре
Вот она, воля народа, услышанная и воплощённая.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели

На днях вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl разгорелся скандал, который вполне мог похоронить данный проект в эти непростые вызванные острейшим дефицитом компьютерного «железа» времена для любителей игр. Студия GSC Game World задумала сделать на основе S.T.A.L.K.E.R. 2 метавселенную и задействовать в ней NFT с возможностью создания «металюдей».

реклама

Сложные аббревиатуры, непонятные термины — всё это в отношении S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не столь важно: буквально несколько минут назад разработчики объявили о полном отказе в игре от всего, что связано с NFT. По словам представителей GSC Game World, они слышат своё сообщество и работают именно в их интересах. Предельно очевидно, что превращение сиквела культовой игры в NFT-«гриндилку» не входит в интересы фанатов.

Примечательно, что за считанные часы до этой публикации разработчики выложили, а затем быстро удалили подробный «пост», в котором объясняли, что собираются делать с системой NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. По всей видимости, руководство студии осознало тот факт, что подобного удара народного гнева их творение не выдержит, и скоропалительно поменяло своё решение.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Еще одна 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Остаются ли в силе планы по созданию метавселенной — она и NFT не связаны друг с другом — не уточняется. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 назначен на 28 апреля на PC и Xbox.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры в гневе после известия о появлении NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2
GSC Game World создаст по S.T.A.L.K.E.R. 2 метавселенную с NFT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
114
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
274
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
124
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая
3
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
24
Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры
20
Рождественские скидки – Windows 11 Pro можно получить бесплатно при покупке Microsoft Office
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
13
10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и строительства
4

Сейчас обсуждают

Solbon Tsydypov
03:57
Тебе не хватает 50 дюймов в двух метрах?) Когда последний раз у окулиста проверялся?)
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
Максим Лаптев
03:40
Садись, два. Читай матчасть по блокчейнам
Центробанк РФ строит планы полного запрета криптовалютных операций на территории России
VRoman
03:36
Оплата наличкой всегда дешевле, за неё никто не должен отчислять процент от транзакции. Поэтому наличка никогда не исчезнет.
Эволюция платежей: Придут ли цифровые кошельки на смену кредитным картам
Keltis
03:30
А мне нравится пиксель арт, конкретно этот сделан с душой, я бы сказал. Буду ждать.
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest выйдет только через несколько месяцев
Asmodeus
03:27
Ну значит вы ещё некрофил. Мои родители давно, очень давно в преклонном возрасте отошли в мир иной. Мало того - вы ещё и осквернитель могил, и памяти усопших, бывших весьма достойными людьми. И за это...
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
Виталий Shokerxxx
03:25
куча тестов была уже по игре в том числе и на оверах дмитриев олеговичем https://3dnews.ru/1018127/gruppovoe-testirovanie-43-videokart-v-horizon-zero-dawn
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
Fess 11fess11
03:25
Спасибо квадраты , что своим наплевательском отношением на ПК сегмент (я про японское подразделение) помогаете экономить деньги. Нравилась контора в нулевых. Брал игры , которые стали выходить в Стиме...
PC-версия ремейка Final Fantasy VII добралась до релиза — огромная цена не снизилась
Asmodeus
03:21
А кто спорит? Я разве против? Если это нормальный секс с нормальной живой женщиной при прямом контакте, то это естественно и нормально, и даже очень полезно.
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
Asmodeus
03:19
Поздравляю. Вы в списке. Можете не волноваться, это просто для статистики.
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
Asmodeus
03:17
На живую реальную вполне реагирую, но не на виртуальных. И в отличие от извращенцев практикую реальный секс с женщинами, а не самоудовлетворения и не всяких резиновых Зин. Секс с женщинами у меня впол...
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем