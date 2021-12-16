Вчера вечером студия GSC Game World объявила, что создаст на базе S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl так называемую метавселенную с элементами NFT. Подробнее о том, как это собираются реализовать, можно прочесть в нашей вчерашней редакционной заметке; сегодняшний материал — уже о последствиях.
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Так, игроки уже вовсю засыпают GSC Game World гневными комментариями. Одни выражают своё несогласие с политикой студии, которая, по их мнению, хочет получить сверхприбыль любой ценой, другие даже призывают сервисы цифровой дистрибуции обратить на факт применения NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Последнее, кстати, вполне может сработать: в середине октября Valve внесла изменения в правила размещения игр в Steam, по которым проекты с NFT и блокчейном не допускаются к продаже в сервисе.
Предсказать реакцию игрового сообщества на вчерашнюю новость, впрочем, было несложно: NFT, как и вообще всё, что так или иначе связано с «криптой», давным-давно раздражает порядочных геймеров, ведь криптовалютный бум — одна из основных (помимо вызванного пандемией сверхвысокого спроса на вычислительную технику) причин дефицита видеокарт и установления на них бешеных, совершенно неадекватных ценников.
Если игрокам удастся добиться своего, то GSC Game World придётся продавать PC-версию S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games Store и ещё менее крупных и менее развитых сервисах, что может очень болезненно ударить по прибыли. Ведь, как мы знаем, больше 90 % пользователей EGS лишь получают там бесплатные игры.