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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры в гневе после известия о появлении NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2
Понять их (геймеров, естественно) чувства можно.
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Вчера вечером студия GSC Game World объявила, что создаст на базе S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl так называемую метавселенную с элементами NFT. Подробнее о том, как это собираются реализовать, можно прочесть в нашей вчерашней редакционной заметке; сегодняшний материал — уже о последствиях.

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Так, игроки уже вовсю засыпают GSC Game World гневными комментариями. Одни выражают своё несогласие с политикой студии, которая, по их мнению, хочет получить сверхприбыль любой ценой, другие даже призывают сервисы цифровой дистрибуции обратить на факт применения NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Последнее, кстати, вполне может сработать: в середине октября Valve внесла изменения в правила размещения игр в Steam, по которым проекты с NFT и блокчейном не допускаются к продаже в сервисе.

Предсказать реакцию игрового сообщества на вчерашнюю новость, впрочем, было несложно: NFT, как и вообще всё, что так или иначе связано с «криптой», давным-давно раздражает порядочных геймеров, ведь криптовалютный бум — одна из основных (помимо вызванного пандемией сверхвысокого спроса на вычислительную технику) причин дефицита видеокарт и установления на них бешеных, совершенно неадекватных ценников.

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Если игрокам удастся добиться своего, то GSC Game World придётся продавать PC-версию S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games Store и ещё менее крупных и менее развитых сервисах, что может очень болезненно ударить по прибыли. Ведь, как мы знаем, больше 90 % пользователей EGS лишь получают там бесплатные игры.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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